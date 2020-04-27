【齊心抗疫】7-Eleven已籌飯券逾45萬張遠超目標5倍　活動明早結束下月起贈基層

▲ 7-Eleven已籌飯券逾45萬張，較原訂目標7萬張高逾5倍。（照片由7-Eleven提供）

新冠肺炎疫情肆虐本港逾月，社會各階層受影響，基層更是首當其衝。7-Eleven日前推出「同心互助」飯券認捐活動，籲有心市民到7-Eleven購買飯券，至今短短一周已籌集逾45萬張飯券，較原訂目標7萬張高逾5倍。

【新冠肺炎】消息：今日無新增確診個案 屬過去8天以來第4度零確診

【齊心抗疫】7-Eleven目標籌7萬張飯券每張$15 贈5間非牟利機構助基層【附認捐方法】

有關活動將於明日(28日)早上7時結束，5月11日起透過北河同行、膳心連基金、香港基督教服務處、聖雅各福群會眾膳坊及惜食堂，將飯券陸續送到有需要人手上。

7-Eleven上周一(20日)推出「同心互助」飯券認捐活動，市民只需到7-Eleven門市認捐每張15元的飯券後，可憑收據上的二維碼，到網站選擇捐贈予5間受惠機構。

【齊心抗疫】長者情緒支援求助個案按季增7成 長者安居協會提供緊急支援

有關活動明早結束，至今已籌集逾45萬張飯券，7-Eleven本星期內將公布最終籌集飯券數目，及5間機構所獲贈飯券數目，並盡力安排將飯券5月11日起，透過5間受惠機構陸續送到有需要人手上。

立即下載hket App，掌握「全球疫情實時動態」、口罩供應資訊及急症室輪候時間: https://bit.ly/2V94aIF

一APP在手洞悉天下 立即訂閱送高達$480訂閱禮品：https://bit.ly/39VrHSC

責任編輯：陳正怡