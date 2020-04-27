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【齊心抗疫】7-Eleven成功籌集逾45萬張飯券　5月11日起透過5間機構贈基層【附認捐方法】

精明消費 15:56 2020/04/27

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熱門 羅志祥 消委會 烹飪教煮 十八年後的終極告白 口罩防疫措施 劇情預告 停課不停學 口罩供應 開心速遞 抗癌新方向

（圖片由7-Eleven提供）

7-Eleven於4月20日推出的「同心互助」飯券認捐活動，一星期便成功籌集超過45萬張飯券，是原訂目標的6倍以上，反應熱烈。

7-Eleven表示他們會將飯券於5月11日起，透過5間受惠機構（北河同行、膳心連基金、香港基督教服務處、聖雅各福群會眾膳坊及惜食堂）陸續送到有需要人手上。

認捐活動結束後，捐贈者仍可以上網https：//csr.711campaign.com/登記選擇想捐贈的受惠機構及分配飯券。如果捐贈者沒有登記，我們會將所捐贈的飯券數目平均分配予5間受惠機構。（登記截止日期：4月28日晚上12時正前）

7-Eleven將於本星期內公佈最終籌集飯券的數目，以及5間機構所獲贈的飯券數目。此外，認捐活動將於明天（4月28日）早上7時圓滿結束，認捐方法即睇：【齊心抗疫】7-Eleven目標籌7萬張飯券每張$15　贈5間非牟利機構助基層【附認捐方法】

立即下載hket App，掌握「全球疫情實時動態」、口罩供應資訊及急症室輪候時間: https://bit.ly/2V94aIF

責任編輯：王芷瑩

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