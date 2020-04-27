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【觸目驚心】沙田第一城連鎖飯糰店驚現鼠蹤　街坊嘆商場周邊鼠患「日光日白周圍跑」

健康 17:30 2020/04/27

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熱門 羅志祥 消委會 烹飪教煮 十八年後的終極告白 口罩防疫措施 劇情預告 停課不停學 口罩供應 開心速遞 抗癌新方向

沙田第一城一間連鎖飯糰店內驚現鼠蹤。

隨着天氣漸趨潮濕溫暖，鼠患再次活躍起來。沙田區議員黃文萱（Leticia）日前接獲街坊報料指，沙田第一城一間連鎖飯糰店內驚現鼠蹤，目前涉事店舖今日（27日）已暫停營業進行清理。

涉事的店舖為沙田置富第一城商場內的華御結，從黃文萱的照片可見，一隻老鼠當時在已經關門的華御結店內四處走動出沒，足跡包括店方餐桌的上方位置，照片中的老鼠體型龐大，觸目驚心。

黃文萱今早發帖指，涉事的華御結店舖今日將暫停營業，為店內進行深層清潔，同時棄置昨日儲存於凍櫃內的食物。至於商場管理處則表示，已在華御結對出街外同商場位置、附近舖位進行清潔，稍後亦將會揭開天花檢查及進行防鼠工作。

不過，不少街坊表示第一城商場及周邊環境的鼠患問題一向嚴重，有街坊指商場附近的公園「日頭行過都見有老鼠走來走去」，又指要向商場的管理公司追究，因第一城老鼠及蟑螂等衞生問題愈來愈嚴重及嚇人，並批評外判的清潔公司清潔不力，亦有街坊同情華御結指：「租呢個位好貴，剛開業撞着各種事」。

更多有關鼠患消息，請看:

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立即查看：bit.ly/2UJP4dx

責任編輯:王俊賢

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