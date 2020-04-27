【DSE2020】通識科必答題涉新聞自由　考生援引劉進圖遇襲及反修例事件

▲ 有考生指對於「兩難」題型感到較陌生。（陳國峰攝）

中學文憑試（DSE）核心科目通識科今日（27日）開考，不少考生認為涉及「新聞自由及社會責任之間可能出現的兩難情境」的必答題最難，對於「兩難」題型感到較陌生，有考生援引了「商人辦報」及明報前總編劉進圖遇襲等事件，有考生憂慮會影響分數，曾考慮避免引用反修例事件。

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陳同學認為卷一涉及新聞自由的題目較複雜、較難處理，特別是乙部（Part B）問到「新聞自由及社會責任之間可能出現的兩難情境」，首次見到「兩難」的問法，要花更多時間構思。雖然他在曾涉獵新聞自由的概念，但由於去年的反修例事件太敏感，而且2015年曾出現新聞自由的題目，估計不會「翻炒」。而他作答時引用的例子包括現時是商人辦報，並非文人辦報，以及在新聞傳媒立場多元方面引用了明報前總編劉進圖遇襲事件。

▲ 陳同學認為較難處理卷一中有關新聞自由的題目。（陳國峰攝）

陳同學表示，不擔心作答時引用反修例事件的事例會被扣分，「如果通識會咁樣，成個教育制度都幾荒謬，通識教育科本身訓練大家的獨立思維，應該用自己的所見所聞作出評論及分析，如要考生答model answer（標準答案）便會與開設通識教育科的原意背道而馳。」不過，他因為時間不夠，以及希望花多些篇幅引用資料，故沒有加入相關事例。

楊同學亦認為此題比較難，直言因為不知道評卷員的立場是什麼，擔心引用反修例事件會影響評分，但認為有關事例較貼題，故最終亦有引用，並以較中性的字眼作答。不過，她直言近年課堂上涉及新聞自由的份量不重，要靠考生平時自己留意新聞。

▲ 楊同學楊擔心引用反修例事件會影響評分。（陳國峰攝）

何同學則指這種題型較「新奇」，估計出題與近月反修例運動中新聞自由被打壓有關，出乎意料地沒有涉及熱門的中美貿易戰議題。

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至於卷二，何同學選答了與全球經濟有關的第2題；預計可取得第4級，認為延遲考試對其表現發揮影響不大。潘同學選答了與智慧城市有關的第3題，因自己較掌握可持續發展的議題。

▲ 何同學對考題沒有涉及熱門的中美貿易戰議題，感到出乎意料。（陳國峰攝）

試場防疫安排方面，在荃灣一個試場，潘同學指禮堂座位有足夠間距，有被安排分批進入試場，兩節考試之間亦分批到地下操場等不同位置休息，離開試場時欲與同學傾談，亦有被試場人員勸告不要接觸及盡快離開。

在同一試場、被編配到課室應考的何同學指，考試期間只聽到「老師有咳」，而課室內共有12名考生，形容座位相隔距離頗遠。

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記者：馮琪雅