【人貓共處】流浪貓媽媽連續5年台北車站生B　台灣鐵路管理局貼窩心告示︰不要打擾牠

▲ 台灣台北車站有貓媽媽來生B，車站有告示呼籲市民不要打擾牠。

流浪貓狗是社區的一分子，台灣的台北車站多年來都有貓媽媽在春夏時間來生B，今年，車站張貼告示，標題為「 愛牠就不要打擾牠」，有居台港人拍攝了公告在網絡分享，引起網民大讚，而台灣交通部長更跟進有關事宜，叫大家不用擔心貓媽與貓B的安全，並呼籲大眾勿圍觀餵食，保護牠們。

一名長居台北的香港人在4月23日下午行經台北車站時，在台北最繁忙的車站看到有關保護流浪貓這告示，她將圖片及感受分享在網絡，旋即引網民討論，至今已有7000多名網民關注。有關告示由交通部臺灣鐵路管理局發出，通告寫上︰

愛牠就不要打擾牠，本站每年這段時間固定會有一隻母貓會回來生產，請不要餵食或圍觀，以免驚擾到小貓，感謝您的配合。

發帖網民表示羨慕台北的包容，分享此圖是希望和大家一起思考人和動物如何在城市共處。

▲ 有台灣市民拍攝到小貓「鐵花」在通風管內。（圖片︰林佳龍 Facebook）

交通部了解貓媽媽事件

台灣交通部長林佳龍得知有關事件，在Facebook詳述，有市民發現一隻灰色花紋小貓在台北車站地下一樓的冷氣通風管內，肚子餓得喵喵叫。該貓咪暱稱 「鐵花」、「鐵路小花貓」，而車站人員稱牠的貓媽媽為「暱稱小花」。

台鐵趕緊請台北市動保處協助誘捕，不過因為眾人圍觀，母貓叼走了鐵花，即使裝設誘捕籠，至今仍是空空的。

連續5年來生貓B

貓媽媽平常沒有在台北車站活動，只有生小貓時，才會出現在台北車站通風管，至今已是第5年。發帖的港人及網民都表示貓媽媽的行為像海龜，每年都會來到牠認為安全的位置生BB，很有愛。

林佳龍表示台鐵希望為母貓執行「捕捉絕育再放回」，每年都會等到小貓成長到一定程度，就設置誘捕籠誘捕，因為擔心沒有貓媽媽照顧的小貓會死，所以等到小貓長大一點點才設置。不過連續4年，機靈的貓媽媽都沒有進籠。

希望助小貓出領養找主人

大家不用過於擔心，林佳龍已詢問保護動物人士，指貓媽媽選擇自己認為安全的地方生產，選定台北車站通風管是看中這邊好的居住環境，只要不驚擾貓咪，貓咪就很安全，長大了就會自己離開。

有關通告希望大家不要圍觀及餵食，如果成功誘捕到小貓，將會送到動物之家讓有緣人認養。如果沒有誘捕到，牠也會乘載著台鐵與大家的祝福探索世界。

更多有關保護流浪貓的報道，即睇︰

【重獲新生】誤闖地盤黃白流浪貓遭灌泥漿險死 水泥貓獲救後變靚出領養尋新主人

【全城救貓】流浪貓B被困5cm罅隙下水道 愛心暖男展開救援行動

【治癒一幕】給210隻喵星人一個溫暖冬天 日本貓島居民親手製作溫暖貓窩

TOPick推出【停課不停學】小學各級工作紙，參考名校精選試題，鞏固知識，緊貼學習進度 立即免費下載: bit.ly/2X96KAZ

責任編輯︰熊詠思