【吸毒丈夫】老公沉淪毒海講大話欠債近80萬　新手媽獨湊7個月大雙胞胎崩潰： 好想一死了之

▲ 一名新手媽媽在討論區發帖，指丈夫受朋友引誘吸毒欠債近80萬，而她獨立照顧一對7個月大的雙胞胎，心力交瘁。

在婚姻的誓詞中「無論健康或疾病，富有或貧窮，我將永遠愛你、珍惜你直到地老天長。」但是當另一半不幸受朋友引誘染上毒癮，甚至借錢吸毒，更大話連篇掩飾自己的過錯，你會如何面對呢？有一名新手媽媽在討論區發文，指丈夫去年開始吸毒，更欠債近80萬，她每日與丈夫爭吵，經常以淚洗面，還要獨力照顧7個月大雙胞胎，令她的情緒面臨崩潰。

有一名新手媽媽在親子王國的討論區發帖，以「我老公吸毒 我好灰 我應該點自救？」為題，指她發現丈夫在去年4月至5月受朋友引誘開始吸食貴價毒品「可卡因」，她曾勸喻丈夫戒毒，丈夫每次都表明會戒毒，但是總能被她發現「講大話」，更四處借錢吸毒，總共欠債近80萬。

妻子獨力照顧7個月大雙胞胎

屢次「講大話」令妻子心碎，「我真係唔知佢邊句真邊句嫁，我已經唔識分。」兩夫婦為了吸毒一事經常吵架，丈夫由以往顧家的形象變成完全不理家事，剩下妻子獨自照顧兩個7個月大的嬰兒，她不禁表示，

我真係心力交瘁，日日以淚洗臉，每日都好負面，好想一死了之。

丈夫吸毒後180度改變

不過，新手媽媽又擔心兩個孩子還小，不想就此離開。她感歎表示，「我老公未吸毒之前我們好恩愛，我一直覺得自己好幸福。」就在丈夫吸毒後，一切都改變了，妻子因此變得情緒失控，想法極度負面。為了一家人的將來，妻子積極向專業的機構尋求幫忙，希望幫丈夫戒掉毒癮，

我一直堅守婚姻的承諾，所以我一直無離開佢，同佢一齊面對。

網民勸喻妻子盡早離開

不少網民看畢留言勸喻妻子離開，「包容佢等於縱容佢繼續吸毒，狠狠地離開佢」、「你老公遲早會連累你，為咗小朋友，盡早帶佢哋走啦」及「吸毒好難戒，離開先係上策」。更有網民表示擔憂BB會在無意中吸食毒品，「BB周圍爬，唔小心掂到毒品再食入口點算啊！」

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責任編輯：王明芳