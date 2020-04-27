【新冠肺炎】衞生防護中心今無錄得新增個案　累計確診個案維持1037宗

▲ （程志遠攝）

衞生防護中心公布截至今日(27日)下午4時，未有錄得新增新冠肺炎確診個案，已是連續第二日「零確診」，亦是疫情至今自上周一首錄得「零確診」後，第4度零宗確診。

而本港確診個案累計仍為1037宗，另有一宗疑似個案。中心強調鑑於全球各地的疫情仍然非常嚴峻，各地個案數字不斷上升，強烈呼籲市民應避免所有非必要的外遊計劃。

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中心同時再次提醒市民應盡量與他人保持適當的社交距，減少外出及避免聚餐或聚會等社交活動，減低社區出現群組個案的風險。

衞生防護中心已設立熱線（2125 1111及2125 1122）供市民查詢，熱線每截至今日下午3時，熱線共接獲99373個查詢。

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責任編輯：陳正怡