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【新冠肺炎】衞生防護中心今無錄得新增個案　累計確診個案維持1037宗

社會 16:11 2020/04/27

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熱門 羅志祥 消委會 烹飪教煮 十八年後的終極告白 口罩防疫措施 劇情預告 停課不停學 口罩供應 開心速遞 抗癌新方向

（程志遠攝）

衞生防護中心公布截至今日(27日)下午4時，未有錄得新增新冠肺炎確診個案，已是連續第二日「零確診」，亦是疫情至今自上周一首錄得「零確診」後，第4度零宗確診。

而本港確診個案累計仍為1037宗，另有一宗疑似個案。中心強調鑑於全球各地的疫情仍然非常嚴峻，各地個案數字不斷上升，強烈呼籲市民應避免所有非必要的外遊計劃。

【新冠肺炎】消息：今日無新增確診個案　屬過去8天以來第4度零確診

【新冠肺炎】何栢良料內地五一假期後零星確診個案或增加　港府可有條件下豁免內地客限制

中心同時再次提醒市民應盡量與他人保持適當的社交距，減少外出及避免聚餐或聚會等社交活動，減低社區出現群組個案的風險。

衞生防護中心已設立熱線（2125 1111及2125 1122）供市民查詢，熱線每截至今日下午3時，熱線共接獲99373個查詢。

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責任編輯：陳正怡

衞生防護中心 疫情 新冠肺炎 新冠肺炎疫情

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