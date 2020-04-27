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【小豬偷食】「蝴蝶姐姐」愷樂認小三遭廣告商索償　周揚青跟羅志祥分手網店生意急增

娛樂 16:50 2020/04/27

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熱門 羅志祥 消委會 烹飪教煮 十八年後的終極告白 口罩防疫措施 劇情預告 停課不停學 口罩供應 開心速遞 抗癌新方向

羅志祥和愷樂出軌成為「小豬偷食」事件輸家。

羅志祥女友周揚青在上周四（4月23日）發文表示與小豬分手，周揚青並撰長文爆出羅志祥不但出軌，私生活淫亂，更引出小豬跟同公司藝人愷樂（蝴蝶姐姐）出軌醜聞，受「小豬偷食」事件影響，羅志祥在內地節目已傳被DQ，而「小三」愷樂亦即被廣告商終止合作。

羅志祥被周揚青公開醜聞後，雖已個人微博公開回應，並向被情傷的周揚青道歉，但外間對羅志祥的花心和出軌行為，已有不少負評。

【小豬出軌】羅志祥與「蝴蝶姐姐」簡愷樂先後公開道歉　周揚青發帖暗藏玄機

小豬羅志祥跟愷樂已先後為出軌而道歉。（取自IG）

「小豬」形象受損，有指他本來主持內地節目《創造營2020》與《極限挑戰》，可是兩個節目都已刪除有關小豬的博文，猜測他已被節目DQ，連同跟愷樂同任主持的台灣綜藝《娛樂百分百》都被傳會飛起二人。

有指羅志祥受事件影響工作，保守估計損失約3.6億台幣（即9,400萬港元），可說一失足成千古憾。

小豬演出的綜藝節目《極限挑戰》有傳已被DQ。

【小豬出軌】「蝴蝶姐姐」曾歷男友出軌之痛　愷樂當第三者被節目飛出局以淚洗臉

另外，跟小豬發展「不正當男女關係」的愷樂，今日台灣傳媒報導，愷樂代言的保養產品「璦絲兒」，已宣布與愷樂終止合作。據知愷樂代言費不少，廠商為此更向她索償至少百萬元台幣（約25萬港元）。

周揚青在事件中受網民力撐。（取自IG）

女星愷樂（蝴蝶姐姐）日前被爆與老闆羅志祥有「不正當男女關係」，不僅可能丟了《娛樂百分百》主持棒，今天她代言的保養品品牌「璦絲兒」也開出第一槍，宣布與愷樂終止合作。據悉，愷樂代言費高達7位數，此次廠商求償至少百萬元以上。

【小豬出軌】郭采潔捲入羅志祥出軌事件　發信警告造謠者︰不惜代價上升刑事犯罪

周揚青旗下時裝網店近日生意急增。（取自IG）

不過，在「小豬偷食」事件中，被視為受害者的周揚青，卻受到網民力撐，本身開設時裝網店的周揚青，自爆出羅志祥情史後，旗下網店推出的十多款女裝，都被網民用真金百銀支持，更指其網店3天內營收超過450萬人民幣（約492萬港幣），網民更留言買衫作為支持周揚青，可說因此受惠。 

周揚青千控訴羅志祥千字文全文 下一頁

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撰文 : TOPick柴犬出動

周揚青 羅志祥 簡愷樂 演員 歌手 娛樂人物職業 分手 出軌

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