【小豬出軌】「蝴蝶姐姐」愷樂認小三遭廣告商索償　周揚青跟羅志祥分手網店生意急增

▲ 羅志祥和愷樂出軌成為「小豬偷食」事件輸家。

羅志祥女友周揚青在上周四（4月23日）發文表示與小豬分手，周揚青並撰長文爆出羅志祥不但出軌，私生活淫亂，更引出小豬跟同公司藝人愷樂（蝴蝶姐姐）出軌醜聞，受「小豬偷食」事件影響，羅志祥在內地節目已傳被DQ，而「小三」愷樂亦即被廣告商終止合作。

羅志祥被周揚青公開醜聞後，雖已個人微博公開回應，並向被情傷的周揚青道歉，但外間對羅志祥的花心和出軌行為，已有不少負評。

【小豬出軌】羅志祥與「蝴蝶姐姐」簡愷樂先後公開道歉 周揚青發帖暗藏玄機

▲ 小豬羅志祥跟愷樂已先後為出軌而道歉。（取自IG）

「小豬」形象受損，有指他本來主持內地節目《創造營2020》與《極限挑戰》，可是兩個節目都已刪除有關小豬的博文，猜測他已被節目DQ，連同跟愷樂同任主持的台灣綜藝《娛樂百分百》都被傳會飛起二人。

有指羅志祥受事件影響工作，保守估計損失約3.6億台幣（即9,400萬港元），可說一失足成千古憾。

▲ 小豬演出的綜藝節目《極限挑戰》有傳已被DQ。

【小豬出軌】「蝴蝶姐姐」曾歷男友出軌之痛 愷樂當第三者被節目飛出局以淚洗臉

另外，跟小豬發展「不正當男女關係」的愷樂，今日台灣傳媒報導，愷樂代言的保養產品「璦絲兒」，已宣布與愷樂終止合作。

▲ 周揚青在事件中受網民力撐。（取自IG）

據知愷樂代言費不少，廠商為此更向她索償至少百萬元台幣（約25萬港元）。

【小豬出軌】郭采潔捲入羅志祥出軌事件 發信警告造謠者︰不惜代價上升刑事犯罪

▲ 周揚青旗下時裝網店近日生意急增。（取自IG）

不過，在「小豬偷食」事件中，被視為受害者的周揚青，卻受到網民力撐，本身開設時裝網店的周揚青，自爆出羅志祥情史後，旗下網店推出的十多款女裝，都被網民用真金百銀支持，更指其網店3天內營收超過450萬人民幣（約492萬港幣），網民更留言買衫作為支持周揚青，可說因此受惠。

周揚青千控訴羅志祥千字文全文 下一頁

立即下載hket App，掌握「全球疫情實時動態」、口罩供應資訊及急症室輪候時間: https://bit.ly/2V94aIF