【BB大晒】楊秀惠誕下女嬰　新手媽媽：一點也不容易！

▲ 楊秀惠成為人母。

藝人楊秀惠上年秘密結婚後一直少有見人，之後留於馬來西亞避疫，原來秀惠婚後積極造人，更已秘密誕下一位千金！楊秀惠在位口個人IG上載一張捉住BB小手的相寫道：

今年的母親節， 我可以以母親的身分慶祝了🥰 相比原定的時間提前收到了最珍貴的母親節禮物❤ 在馬來西亞因為疫情和行動管制的原因， baby 出生的過程真的一點也不容易，不斷出現很多變數,和突發事件。 但慶幸我的女兒終於安全出世了🥰 在這裡再次多謝馬來西亞醫護人員的悉心照顧, 預祝佢哋和世界各地嘅醫護人員及大家都可以盡快抗疫成功

圈中好友如譚凱琪、洪永城、唐詩詠、朱千雪、茍芸慧等，均在楊秀惠的IG留言送上卡祝福。

之前，楊秀惠一直沒公開透露懷孕生B，早前只是表示因疫情而留在馬來西亞，故未能回港出席《十八年後的終極告白》的宣傳，現在才知道她之前是在馬來西亞養胎。

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▲ 楊秀惠宣布成為人母。（取自楊秀惠IG）

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五料華裔小姐冠軍

現年35歲的楊秀惠來自馬來西亞，於2003年參選當地的「華裔小姐」以五料冠軍的身份勝出，再來港參選《2004年國際華裔小姐》，雖然於五強止步，但獲無綫賞識簽約成旗下藝人。

楊秀惠的代表作相信是她入行後首套作品、青春劇《赤沙印記@四葉草2》，最新推出的作品是《十八年後的終極告白》。

▲ 楊秀惠去年公佈與圈外男友註冊成婚。（取自楊秀惠IG）

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楊秀惠低調結婚

入行多年的楊秀惠甚少緋聞，最廣為人知的是與歌手孫耀威的戀情。

直到去年被爆出與圈外男友葉世揚註冊成婚，楊秀惠亦大方承認二人早於外地結婚。去年，二人在港補辦註冊手續，她表示因另一半是圈外人故此低調處理。

公布喜訊後，楊秀惠亦有在社交網站分享婚戒的照片。不過因為丈夫是圈外人，所以十分低調，她從沒有公開丈夫的樣貌。

今年，楊秀惠「升呢」成為媽媽。

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