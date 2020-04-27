建制派立法會議員聯署　譴責泛民美化及縱容暴力

▲ 建制派立法會議員今日發表聯署聲明，譴責民主派議員縱容暴力，尤其是自反修例風波以來，持續合理化、美化暴力及違法抗爭行為。（資料圖片）

42名建制派立法會議員今日（27日）發表聯署聲明，譴責民主派議員縱容暴力，尤其是自反修例風波以來，持續合理化、美化暴力及違法抗爭行為。

建制派「班長」廖長江表示，對於有未成年人士涉嫌謀殺或製造炸彈等嚴重案件，一眾建制派對事件感到錯愕及痛心。他提到，有放置炸彈的大專生被美化為「勇武派」，民主派支持、鼓勵暴力的言論證據確鑿、難辭其咎，但卻由年青人付出沉重代價。

新民黨主席葉劉淑儀說，一些對青年有影響力的人士，如教師、編制教材的人所寫的內容，不少都刻意貶損國家，挑動青年人對社會不滿，需要譴責這些人士荼毒青年人。

民建聯主席李慧琼表示，近日警方破獲的案件所見，暴力有機會再升級，並走向恐怖主義，她強調暴力解決不到問題，只會令社會走向以暴易暴，更會毀掉年青人前程，政府應透過學校多聯繫年輕人，並譴責將青年人走向街頭。

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責任編輯：莫稼浩