【潮物速報】精選日本人氣網購雜貨　全棉麵條毛巾趣怪又實用 【內附連結】

▲ 網購所示的日系雜貨十分趣怪，難得哪種麵條都很像真，掛在毛巾架或頸上既逗趣也非常方便。開胃麵條毛巾（1,705日圓/123港元）

新冠疫情全球大流行，目前仍難出國遠遊，不少人開始懷念「鄉下」日本的景色、食物甚至常令人愛不釋手的精品、家具。

要解開單思病也有辦法——網購，愛網購日本精品的，一定認識Felissimo，它是日本人氣郵購雜誌，如今在網購一樣有聲有色，擁有大量粉絲，時尚服飾、嬰童用品、內衣、雜貨，標榜「為你生活增添更多幸福的日本郵購雜誌」。

開胃麵條毛巾（1,705日圓/123港元）

懷念拉麵的滋味？用這條麵條毛巾聊以慰藉吧！難得哪種麵條都很像真，掛在毛巾架或頸上既逗趣也非常方便。無論是去做運動，或吃麵時想要擋住湯汁等，都能大派用場。毛巾採用100%全棉，觸感柔軟。

昆布毛巾（1,980日圓/142港元）

日本人飲食中昆布不可或缺，這條昆布毛巾在日本粉絲主題「感覺到大海的日用品」的投票中獲選為第1名。把昆布毛巾沾濕後，顏色會變深，進一步加強昆布的真實感。如果將它掛在晾衫架上或露台上，看起來非常有漁港風情。

長長貓咪毛巾（2,523日圓/182港元）

愛貓一族都喜歡把貓咪提起，讓牠露出長長的身體。設計師將這個動作化成抹手巾，把它掛在毛巾架上，就可用貓咪肚子來擦手。留意是貓背、尾巴和肉球的圖案都很逼真，可見設計的一絲不苟。

貓咪牆上收納掛袋（1,755日圓/126港元）

讓經常散亂在桌子或櫃枱上的單張、信件，有個「安心之所」，使家居瞬間變得整齊又可愛。

倉鼠紙巾盒套（3,190日圓/230港元）

紙巾盒套外觀不外乎用上不同顏色或圖案，但在旁邊加上5隻逼真的倉鼠，見過一次便令人忘不了。倉鼠們緊緊地依靠一起打呼嚕，讓人感覺超療癒。無論倉鼠的表情，抑或像木碎的外圍也十分像真。

海豹Yuki大抱枕（6,820日圓/491港元）

像饅頭圓碌碌的「小Yuki」，是大阪海遊館的招牌明星海豹。Felissimo向海遊館飼養員們了解牠的特徵後，細緻真實地還原了「小Yuki」的身體、小腿和尾巴等特徵。令人驚訝的像真度連海遊館的飼養員都大呼「真的是一模一樣！」

網購小貼士

Felissimo網購產品有一特色，選購模式分「唯一款式」、「次數限定」、「循環收集」等，「唯一款式」很易理解，此產品只有一種款式；「次數限定」：標誌內顯示的數字為此系列內所包含的款式數量，例如「3」，即代表此系列內一共有3個不同款式，每次訂購將會從系列內隨機選一款，如果全訂3款，配送的次序會由Felissimo安排，增加未知的驚喜感。「循環收集」是送上網購刊登的其中一款，當產品配送一輪之後，如顧客繼續訂購，會寄上第二輪相同系列的商品。

海外訂購Felissimo產品前，必須先登記成為「Global 會員」，香港訂購滿10,000至14,999日圓（$701至$1,065港元）產品，速遞運費500日圓（$35.5港元）。

記者：周美好