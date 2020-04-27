競委會交棒陳家殷接任主席　現任胡紅玉任期至周四

▲ 陳家殷接任競爭事務委員會主席。（資料圖片）

政府今日（27日）宣布委任競爭事務委員會新主席和4名新委員，並再次委任10名現任委員，任期2年，5月1日起生效。陳家殷獲委任為競委會主席，接替4月30日任滿的胡紅玉。而劉堅能、羅富源、吳永嘉和黃慧群教授獲委任為委員。

獲再次委任的委員，包括陳家強、陳佩君、巢國明、許華傑、郭國全、林欣琪、雷紹麟、伍俊達、黃幸怡和翁錦輝。對於新主席的任命，商務及經濟發展局局長邱騰華說，陳家殷積極參與公共服務，尤其在推動消費者權益和競爭方面擁有豐富的經驗，深信他可帶領競委會繼續有效執行《競爭條例》，促進香港的競爭環境。

邱騰華又說，感謝即將離任的主席胡紅玉，以及司徒耀煒、孫永泉和郭榮鏗3位委員，他們對競委會的工作貢獻良多，特別感謝過去7年擔任主席的胡紅玉，她自競委會成立以來，工作非常投入，付出不少努力。競委會在她卓越的領導下，管治上建立了堅實的基礎，打擊反競爭行為方面亦創下多個重要里程碑。

立即下載hketApp，掌握「全球疫情實時動態」、口罩供應資訊及急症室輪候時間:https://bit.ly/2V94aIF

一APP在手洞悉天下立即訂閱送高達$480訂閱禮品：https://bit.ly/39VrHSC

責任編輯：吳卓峰