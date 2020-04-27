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競委會交棒陳家殷接任主席　現任胡紅玉任期至周四

社會 16:45 2020/04/27

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熱門 羅志祥 消委會 烹飪教煮 十八年後的終極告白 口罩防疫措施 劇情預告 停課不停學 口罩供應 開心速遞 抗癌新方向

陳家殷接任競爭事務委員會主席。（資料圖片）

政府今日（27日）宣布委任競爭事務委員會新主席和4名新委員，並再次委任10名現任委員，任期2年，5月1日起生效。陳家殷獲委任為競委會主席，接替4月30日任滿的胡紅玉。而劉堅能、羅富源、吳永嘉和黃慧群教授獲委任為委員。

獲再次委任的委員，包括陳家強、陳佩君、巢國明、許華傑、郭國全、林欣琪、雷紹麟、伍俊達、黃幸怡和翁錦輝。對於新主席的任命，商務及經濟發展局局長邱騰華說，陳家殷積極參與公共服務，尤其在推動消費者權益和競爭方面擁有豐富的經驗，深信他可帶領競委會繼續有效執行《競爭條例》，促進香港的競爭環境。

邱騰華又說，感謝即將離任的主席胡紅玉，以及司徒耀煒、孫永泉和郭榮鏗3位委員，他們對競委會的工作貢獻良多，特別感謝過去7年擔任主席的胡紅玉，她自競委會成立以來，工作非常投入，付出不少努力。競委會在她卓越的領導下，管治上建立了堅實的基礎，打擊反競爭行為方面亦創下多個重要里程碑。

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責任編輯：吳卓峰

競爭事務委員會 商務及經濟發展局

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