浸大推網上認知行為計劃　為患抑鬱症人士提供輔導

▲ 浸大研究團隊獲創新及科技局「創科生活基金」資助400多萬元，為出現輕度至中度抑鬱症狀的人士提供輔導服務。(浸大提供圖片)

抑鬱症在本港十分普遍，浸大今月展開「認知行為治療」網上計劃，透過影片及論壇等，讓情緒病患利用網上平台學習排解情緒問題，更有助接觸不願外出及求助的人士，並配合專家面談增加治療成效。計劃正招募400名18至70歲、有輕度至中度抑鬱症狀者參與，料5月可為首批參加者提供服務。



浸大社會工作系副教授潘佳雁表示，患有抑鬱症人士常會感覺悲傷，經常覺得自己無用或無價值，及易有自殺念頭。她指出，全港現時只有505位精神科醫生及309臨床心理學家；而病患求助方面，僅3成抑鬱症人士會求醫，不足1成人會見心理學家，約2成人見社工。

她稱，「勇破抑鬱谷」的認知行為治療網上計劃因應香港情況而特別設計，透過在網上提供為期8星期、每周1節的線上單元，包括「心情溫度計」講解、個案示範影片、論壇以及練習，讓情緒患者可在家自行以上述單元學習改善情緒問題；另提供與臨床心理學家的2次面談和2次電話跟進輔導。此外，明年會為約200名本地精神健康服務專業人士，就該網上計劃的應用提供培訓，望長遠令更多有需要的人受惠。

潘佳雁指， 由於長時間輪候公營專科門診服務，或會令有抑鬱情緒的人失去求醫動力，故該計劃希望透過提供方便和及時的服務，縮短他們等候服務的時間。

香港浸會大學社會工作系臨床心理學家葉惠蓮博士表示，抑鬱人士大多不願外出，或怕被標籤而不敢求助，故網上平台能接觸該類人士。是次計劃透過網上自學及與心理專家面談兩方面配合，於治療上能更具效率，現已有130位人士表示對計劃感興趣，料5月初至中旬可為首批使用人提供服務。