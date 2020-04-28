【筍工來了】煲完《哈利波特》系列電影　即袋1000美元

▲ 專門研究大學排名及評論網站EDsmart.com指，疫情期間大家都不能去「對角巷」購物，霍格華茲魔法學校亦停課，故正招聘「麻瓜」觀看全套《哈利波特》系列及前傳電影。

新冠肺炎全球大流行，在家隔離想Hea住賺錢，這份終極筍工絕對合你心意。美國一個教育資源網站正招聘戲迷觀看《哈利波特》系列電影，福利除了有1000美元（約7750港元）薪酬外，還有霍格華茲（Hogwarts）不銹鋼保溫杯、哈利波特牛油啤酒焦糖爆谷、怪味糖等，現開放「麻瓜」及「魔法師」申請，合格候選人將由「分院帽」挑選。

專門研究大學排名及評論網站EDsmart.com在官網張貼招聘廣告，打趣稱這段時間，大家都不能去「對角巷」購物，也不能到霍格華茲上學見朋友，因此現正招募5名「麻瓜」及「魔法師」，觀看全套《哈利波特》系列及前傳電影。

25個鐘電影馬拉松 包括兩部番外篇

當中包括《哈利波特：神秘的魔法石》、《消失的密室》、《阿茲卡班的逃犯》、《火盃的考驗》、《鳳凰會的密令》、《混血王子的背叛》、《死神的聖物Ⅰ》以及《死神的聖物Ⅱ》共8部戲，以及《怪獸與牠們的產地》和《怪獸與葛林戴華德之罪》兩部番外篇，所需時間為1446分鐘、約25小時。

報酬除了1000美元獎勵，亦有以上10部電影藍光碟，EDsmart.com又提供《哈利波特》馬拉松生存裝備，包括牛油啤酒焦糖爆谷及容杯、怪味糖及奇怪青蛙朱古力零食包、霍格華茲不銹鋼保溫杯、美國外賣訂餐平台GrubHub的100美元禮品券等。

▲ 馬拉松生存裝備中，包括怪味糖及奇怪青蛙朱古力零食包。（亞馬遜圖片）

EDsmart.com表示，希望招攬到哈利波特粉絲，而且活躍於社交媒體，因工作要求他們在社交網站上發帖文或直播電影觀看體驗，同時標記「@getedsmart」標籤，再為每部電影排名。不過，申請人必須年滿18歲，可於美國合法工作；截止日期為5月15日，須填寫200字簡介解釋自己適合此職位的理由。

責任編輯：姚慧儀