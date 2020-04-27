【Show肌】ViuTV節目教正確操肌修身　莊端兒+蔡寶欣+陳安立+徐浩昌越拍越瘦

▲ ViuTV全新節目《Show肌》探討肌肉健康，莊端兒、蔡寶欣、陳安立、徐浩昌越拍越瘦。（黃建輝攝）

於今晚（4月27日）起播出的ViuTV新節目《Show肌》找來陳奐仁（Hanjin）與莊端兒（Xenia）擔任主持，率領3位「Agent Muscle」陳安立（Brian）、蔡寶欣（Pony）及徐浩昌（肥腸），以比賽和實驗形式探究人體肌肉的奧秘。

《Show肌》除會邀請專業顧問，如物理治療師、健身教練等拆解肌肉勞損問題和正確解決方法外，各位主持人還會以遊戲比試及小劇場帶出對肌肉運用的疑問。

在節目尾段，還會有「洗腦健身操」與觀眾在睡前做運動，希望喚起大家關注肌肉健康。

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▲ 節目會邀請到健身教練、物理治療師等專業人士擔任嘉賓。（ViuTV提供）

《Show肌》每集節目都針對身體其中一組肌肉作探討，3位Agent每集會就著不同肌肉群進行不同遊戲和比拼。

Xenia笑指，肥腸是其秘密武器，Pony則自爆本來被視為遊戲大熱的她，最後都會輸給其他成員：「不要以為肥腸咁『得意』，查實他爆炸力好勁，有次玩與速度相關的項目，肥腸勁快！」

兩位主持人間中也需要落場比試，Brian則指Hanjin是「遊戲王」：「他一向有操練肌肉，但沒想過他玩遊戲也這麼厲害。他會從旁觀察，了解到遊戲技巧、想到策略，一落場就贏過了我們所有人。」

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▲ Brian雖然有運動習慣，為了節目騷肌還是要特意下苦功操練。（黃建輝攝）

3位需要落場玩遊戲操體力的Agent直言每次錄影完畢，肌肉都會非常酸軟，所以會視輕鬆搞笑的小劇場錄影當作休息。

兩位女將Xenia和Pony在當中有Cosplay扮演甚至「重口味」演出，Xenia謂：「我們要被Hanjin用麻繩綑綁和鞭打，導演又叫我們扮學生妹，然後被吹起校服裙。」在旁的Pony補謂：「裡面有穿褲子的，是任務之一。」

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▲ Pony一年半前參加過健美小姐，此後便開始了她的運動人生。（黃建輝攝）

節目亦會找來肌肉勞損病患，例如結他手、家庭主婦、的士司機等，再邀請各種專家為他們解釋及改善痛症。

Brian馬上爆料：「每次專家拍完想要離開，肥腸便會捉住對方狂問問題，我說不如你付錢去問症吧。」肥腸笑謂：「我已經問了物理治療師取了電話，相信接下來要用好多錢看醫生。」

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▲ 肥腸在節目中學到新技能，回家做個孝順仔教媽媽舒緩肌肉痛。（黃建輝攝）

除觀眾和參加節目的患者，主持人在拍攝期間從中學習，解決了不少長久以來的肌肉問題。

身形圓潤的肥腸解決了他的頸椎問題：「平日習慣了頸向前傾、頭部隨之伸前，現在要不停提醒自己脊椎要成一直線，同時亦可解決雙下巴問題，不過就雙下巴來說我感覺不大，哈哈。」

▲ Brian在節目中嘗試以臀部肌肉夾斷筷子。（ViuTV提供）

Brian提到了許多男士都會遇到、但不以為意的問題：「男士習慣把銀包放在褲袋，其實是大忌。當你開車、長期坐的時後，因為左右不平衡會傷到臀部、連帶影響腰部，現在每日提醒自己銀包不要放後褲袋。」

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▲ 三位Agent拍完節目後都獲益良多。（黃建輝攝）

身材一向勁Fit的Xenia透露某集節目會有專家分享如何預防胸下墮，上圍豐滿的她亦有從中取經。

Pony自言一向甚少肌肉勞損的問題，反而從節目中學會了如何運用屁股的肌肉，其中一集請來舞蹈老師教跳最近於外國流行的Twerking舞：「看起來以為要好大力才能扭得起臀部，但其實並不需要。」

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眾人為拍節目，事前有刻意節食減肥，在拍攝期間亦因為運動消耗掉不少脂肪。

經常要穿露腰裝的Pony在開拍前進行了維期兩個月的無油鹽糖生活，本身有Keep Fit的Xenia在拍輯期間亦變得越來越瘦。

▲ Xenia雖然不用每集都落場比賽，但為了隊友健康貼心地炮製溏心糖予他們增肌。（黃建輝攝）

男士在節目中則不時要裸露上半身，有做運動但「瘦底」的Brian為了增肌需要增磅，Xenia亦非常體貼地為眾人準備有助增肌的溏心蛋。

至於並非走Fit爆體態路線的肥腸，則被好拍檔Brian笑他有壓力：「因為他很容易瘦。」肥腸即接謂：「為了肚子我都要Keep住食！」

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▲ 三位Agent要分組進行比賽。（ViuTV提供）

每晚節目的尾聲，均會有由男子組合MIRROR的歌曲《Reflection》歡送觀眾，由Xenia與Pony合作演出MV，二人在當中會跳一套「健身操」，希望鼓勵觀眾在抗疫期間多做運動，完全沒有跳舞底子的Xenia要由零學起，Pony亦大讚她：「我們只得三天採排時間，要跳一分多鐘的舞，確實要給Xenia掌聲！」

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Brian服裝：BALLY

記者：陳心怡