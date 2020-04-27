婦人美容院被誤打腎上腺素失知覺　美容院負責人脫無牌從事內外科執業等罪

▲ 案件今於區域法院裁決。（資料圖片）

55歲婦人於2017年前往由胞妹工作的尖沙嘴美容院進行「埋線」療程，被誤打腎上腺素後失去知覺送院，涉案美容院負責人否認未經註冊而從事內外科執業等罪。案件今（27日）於區域法院裁決，被告獲判無罪。法官指，療程由另一名涉案美容師進行，該美容師亦收取全數費用，被告在療程中沒有擔當任何角色，而涉案的藥物亦由該美容師帶住美容院，被告並不知情或管有。

涉案被告葉佩玲（51歲）早前否認未經註冊而從事內外科執業、管有第一部毒藥及未經註冊藥劑製品共3項罪名受審；同案涉事美容師為內地女子叶柳容（33歲），於2018年12月已承認上述3項控罪及被判監10個月。

法官今作裁決時指，事主葉佩蘭(55歲)於2017年9月11日，到尖沙嘴耀基大樓純美美容中心內，進行「埋線」美容療程，被告在過程中進入療程房間，叶要求被告遞一支針筒給她，為事主注射後，卻發注射的是一支腎上腺針，事主其後昏迷須送院。

法官續指，事主在審訊中的供詞與被告說法吻合，引述事主供詞指，她原本透過堂妹認識到眼袋美容療程，並打算到堂妹的診所內接受相同療程，因為方便的原故，改到被告，即其胞妹的美容院進行療程，叶卻建議「埋線」療程，而被告當時並不在場，亦沒有參與遊說，事主本身為診所配藥員，理應有足夠能力去理解，及出於個人意願而接受有關的療程。

法官又指，涉案療程的費用全數由叶收取，被告案發當天的身份與事主同樣為叶的顧客，而被告事前不知道事主會接受「埋線」療程，被告大部份時間都不在手術房內，當被告進入到房間內，應叶的要求遞針後，被告亦不知道是甚麼針，加上事主為被告胞姐，兩人關係良好，被告並沒有動機去推介不合法的療程，另提到被告自2016年起患有復發性抑鬱障礙，曾試圖服藥自殺，於調查期間亦非常擔心事主情況。

最終，法官考慮到涉案藥物是由叶帶往美容院，沒有證據顯示被告知道及管有該些藥品，因此裁定3項罪名均不成立。

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記者：王仁昌