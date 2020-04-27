民建聯要求政府正視及解決油價「加快減慢」問題　以競爭降低油產品價格

▲ 民建聯周浩鼎批評，環境局未有積極配合處理本地高油價問題，甚至予公衆感覺反其道而行，為油公司定價找藉口。（民建聯）

國際油價暴跌，但本港油價仍然高企。今日(27日)立法會經濟發展事務委員會上，民建聯周浩鼎批評，環境局未有積極配合處理本地高油價問題，甚至予公衆感覺反其道而行，為油公司定價找藉口。

民建聯周浩鼎要求，環境局積極配合競委會展開油公司合謀定價調查，包括其掌握的現有油價成本資料等應給予競委會。他又認為，環境局無發揮好監督油價的功能，亦不積極引入平油，應更積極配合引入RON 95 產品，令市民有選擇，以競爭降低油產品價格。環境局有責任採取措施有效監管高油價問題。

民建聯立法會議員葛珮帆表示，多年來香港油價「加快減慢」的情況，令到好多市民憤怒，尤其是在近日國際油價大跌的背景下，香港油價繼續貴絕全球的問題，令其收到大量市民投訴。葛珮帆指，儘管已將相關投訴反映給競委會，但競委會在查證之後卻表示無法處理，令人質疑競委會的作用是否有如「無牙老虎」，可否真正幫到市民把關。

葛珮帆又要求當局應引入真正競爭，讓市民去選擇，不要再迴避問題，盡快將油價相關的資料交給競委會調查，盡快解決「加快減慢」及油價超高的問題。

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責任編輯：莫稼浩