【東華抗疫騷】楊千嬅容祖兒參演5.2網上音樂會　周柏豪+薛凱琪+姜濤齊聲打氣

▲ 容祖兒將演出東華三院抗疫騷。（大會提供）

因應香港受疫情影響，各界都受大大小小衝擊，有見及此，由東華三院發起的抗疫網上音樂會《LOVE actually LIVE actually》，將於5月2日晚上9至11時於網絡及社交平台播出，楊千嬅容祖兒等17位歌手將陸續演出。

演出透過東華三院Facebook、Youtube及其他多個媒體同步串流播放，市民只需連接網上平台便可以免費欣賞及捐款，所籌得的善款將會用作充裕該院整個抗疫援助計劃。

《LOVE actually LIVE actually》今日公布演出單位，演出歌手包括：蔡一傑、楊千嬅、梁詠琪、容祖兒、梁漢文、薛凱琪、鄭融、周柏豪、許廷鏗、陳柏宇、林奕匡、連詩雅、林欣彤、李幸倪、JW(王灝兒)、姜濤及Anson Lo @ Mirror、ONE PROMISE。

▲ 千嬅是演出單位之一。（大會提供）

音樂會除歌手獻唱外，亦有明星廚房、親子合唱等環節，並邀得醫護人員組成之樂隊演出及該院中醫師介紹防疫飲食調理資訊，而剛康復出院的空手道運動員曾綺婷小姐及該院中學生亦將透過視像通話與歌手分別分享治療期間的感受及疫情下停課的點滴，節目內容豐富精彩，為居家抗疫的市民注入正能量。

一如以往，東華三院董事局及冠名贊助人已贊助各項籌募活動的直接開支，亦不會從活動籌得的公眾善款中扣除行政費用，確保公眾善款全數撥用於本院服務，令更多人受惠。

▲ 周柏豪有份演出。（大會提供）

善長如欲支持是次善舉，可登入東華三院網站https://www.tungwah.org.hk/?p=27629進行網上捐款；公眾亦可將善款寄交香港普仁街12號東華三院籌募科或直接存入東華三院於各大銀行的帳戶，或透過櫃員機、繳費靈(商戶編號：9216)或到全港任何一間 7-11 及OK便利店捐款。

如欲查詢有關慈善音樂會詳情，請密切留意東華三院Facebook專頁。