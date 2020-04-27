內地入境強制檢疫安排下周四屆滿　林健鋒建議商務客入境豁免14日檢疫

▲ 經民聯立法會議員、行政會議成員林健鋒。（香港經濟日報圖片）

政府早前因應新冠肺炎疫情，要求所有從內地抵港的人士，需強制檢疫14天，安排將於5月7日屆滿。經民聯立法會議員、行政會議成員林健鋒指，如政府決定延長這項強制檢疫安排，應該考慮向商務工作人士，提供特別通行證，容許他們豁免14日檢疫，方便往返兩地。

連同今日，香港己在10天內第4度零確診，特區政府將於本周研究是否繼續延長「禁聚令」和強制檢疫措施。林健鋒表示，除要考慮放寬香港內部的「禁聚令」外，亦應考慮放寬往來內地的強制檢疫安排，尤其容許商務工作人士毋須進行14日檢疫，但出入境前必須進行病毒檢測。

而為將病毒傳播風險減至最低，林健鋒又建議，持商務簽證出入境人士，需在出入境前進行病毒檢測及領取健康證明，又提到疫情以來，港商的訂單比以往來得慢，希望貿發局可以多做網上推廣，協助港商。

不過，深圳市政府日前才宣佈，所有經深圳口岸入境人士，明日（28日)時起都需要在深圳市就地集中隔離14天，入境當地後，會有專車接載旅客入住酒店，食宿由旅客自費。而內地不少城市均有類似措施，

林健鋒就表示，會向有關當局反映意見，爭取雙向一起放寬。

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責任編輯：李淇