【金正恩近況】金正恩神隱2星期「生死未卜」　衛星圖片揭金氏專用列車停靠元山度假區

▲ 衛星圖片揭金正恩專用列車停靠度假區。

北韓領導人金正恩自本月11日起未有露面，甚至傳出命危變成植物人，身體狀況眾說紛紜。有專門監測北韓軍事動向的美國智庫「38 North」便透過衛星，披露一列相信屬於金正恩的專用列車於4月21日前抵達過元山的金氏家族專用的車站。

「38 North」報道指，根據衛星圖片，一列金正恩專用火車於4月21日和23日都曾停靠過元山市（Wonsan）金氏家族專用的「領導站」。雖然列車的出現並不能判斷金正恩的身體狀況及下落，但有助於證明金正恩正在當地。

據衛星圖片，該列車於4月15日未有出現，但曾於4月21日及23日出現。故此，相信該列車於21日前抵達當地，並一直停靠至23日。23日，列車更轉換過位置，看似準備離開，但至今仍無任何跡象顯示何時會離開。

據悉，元山當地包含9間大型旅館和1個娛樂中心，該建築物是在金正恩上任後不久建造的，並有一個受保護的港口、射擊場，娛樂場所和有蓋碼頭。火車站旁還有條小跑道，最初用於輕型飛機，但後來改建成騎馬賽道，以配合金正恩的喜好。

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CNN記者：列車曾運送金正日遺體

對於衛星圖片揭示金正恩去向，曾赴北韓採訪的CNN記者Will Ripley認為，一般金正恩都不會搭列車前往元山：「他一般都會搭飛機前往，更方便快捷。」如今列車的出現，或顯示他做了手術，所以不便搭飛機。

他又透露，該專用列車通常只在非常正式的行程，如前往越南與特朗普見面時才會乘搭專用列車。另外，金正恩的父親金正日當年的遺體，就是由這列專用火車以相當隆重的方式運回平壤。

南韓總統文在寅的國安特別顧問文正仁於昨日表示，金正恩自本月中一直在東部海岸度假城鎮元山市，與專用列車的說法不謀而合。文正仁指，金正恩仍「活得很好」，並指他自4月13日起就在元山，暫時未發現北韓有讓人起疑的舉動。

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責任編輯：羅嘉欣