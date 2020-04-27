「2020夏季實習計劃」即日起接受網上申請　4月30日截止

▲ 香港生命科技青年會宣布，將舉辦第二屆「2020夏季實習計劃」，讓學生到上海不同生物科技公司實習。

香港生命科技青年會宣布，將舉辦第二屆「2020夏季實習計劃」，讓學生在上海不同的生物科技公司，包括初創企業、風險投資公司、醫療及製藥公司實習，拓展生命科技的創新視野，學習及掌握有關研發、傳訊、數據分析和投資等知識。「2020夏季實習計劃」現已接受網上申請，截止日期為2020年4月30日。

香港生命科技青年會於去年舉行首屆夏季實習計劃，並成功吸引不少投資企業及生物製藥公司一同參與，當中包括晨興資本、阿斯利康製藥、藥明康德及藥明生物等。除實習工作外，該會亦會舉辦一系列互動工作坊、嘉賓講座及社交活動，讓學生在實習期間更深入及全面地了解生命科技業界的發展及前景。

該會指出，生命科技對人類的未來發展影響深遠，應用的層面及領域相當廣泛，如醫療、農業、食品行業等，而香港擁有眾多國際知名的科研人才及一流的學府，在基礎研究、臨床研究等方面發展得相當成熟，加上具備完善的金融制度，是生物科技投資的理想地點。

理論結合實踐 促進人才交流

主席張世成表示，他們向來秉持與業界同行的目標和腳步，積極發展和培育新生物科技創新人才，更是構建兩地資源共享和人才交流的關鍵橋樑，希望將香港發展為一個世界級的生命科技產業集群。

香港生命科技青年會是一所於2018年成立的青年機構，諮詢委員會成員包括香港科技大學副校長葉玉如、香港中文大學醫學院盧煜明教授等，主要透過知識交流、協作和參與，為各地學生提供與業界學習交流的平台，期望吸引、培育和凝聚香港的生命科學人才。

除夏季實習計畫外，該會亦有推行「師友計劃」，為學生提供向生命科技及相關業界專家、年輕創業家和資深管理層學習的機會，裝備所需的知識和技能，以拓展業內社交網絡。此外，也會定期舉辦跨學科對談及實用工作坊，探討與生命科學相關的當前議題，促進學者、業界及學生之間的交流。

責任編輯：姚慧儀