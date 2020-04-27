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【新冠肺炎】今再多15人出院　至今787名確診及疑似病人康復出院

社會 17:27 2020/04/27

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熱門 羅志祥 消委會 烹飪教煮 十八年後的終極告白 口罩防疫措施 劇情預告 停課不停學 口罩供應 開心速遞 抗癌新方向

（經濟日報資料圖片）

本港今日未有新增新冠肺炎確診個案，累計個案維持於1037宗及一宗疑似個案；而醫管局截至今日(27日)中午12時，過去24小時共有15名確診病人康復出院，包括第259、307、356、388、391、498、536、551、557、769、839、843、861、945及1011宗，至今共有787名確診及疑似病人康復出院。

今日出院的個案中，包括第498宗確診的58歲女子涉酒吧及樂隊群組，屬於尖沙咀All Night Long職員，3月27日確診入院後，情況於4月中一度轉為危殆，及後好轉並於今日出院。

【新冠肺炎】衞生防護中心今無錄得新增個案　累計確診個案維持1037宗

醫管局現時仍有247名確診病人，分別於14間醫院留醫，當中4況危殆（第338、461、595及857宗）、5人情況嚴重（第417、698、713、840及879宗)，其餘238人情況穩定。目前公立醫院負壓病床數目為1221 張，使用量為40.8%；負壓病房數目為658 間，使用量為56.5%。

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責任編輯：陳正怡

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