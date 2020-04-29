【親子遊】元朗親子一日遊　玩盡全港唯一羊駝農場特色菠蘿園

▲ 羊駝性格親人溫馴，可攬頭攬項任摸唔嬲。（攝影：陸明敏）

有機薈低碳農莊是全港首個羊駝樂園，以多元化的玩樂設施、教學工作坊、摘水果、親親動物作招徠，吸引一家大小探訪羊駝，想一睹羊駝真身的人不要錯過。

▲ 有機薈低碳農莊以菠蘿園作主打，適合親子遊。（攝影：陸明敏）

▲ 山羊寶寶親近人類，喜歡討摸摸。（攝影：陸明敏）

農場以有機菠蘿園為主題，頗有特色。甫進入正門就見到「親親動物園」，園內有3隻山羊及6隻兔子。山羊寶寶非常熱情，喜好把頭哄近討摸摸，想餵飼牠們也可購買飼料（25元）。

即摘菠蘿製作小食

遊人可即摘即食菠蘿，或在工作坊內以Farm to Table形式即場製作菠蘿小食，例如特大珍珠菠蘿油餐，在酥脆的菠蘿包中加入新鮮菠蘿、菠蘿雪糕球及牛油，另外也可DIY製作鳳梨酥、菠蘿果醬（238元起），親手製作手信。

▲ 特大珍珠菠蘿油連菠蘿特飲，不想DIY也可單售。（60元）（相片：有機薈低碳農莊提供）

若嫌麻煩不想製作，也可單獨購買食品，另外還有菠蘿雪糕、冰菠蘿、菠蘿乾、菠蘿茉莉花茶等供應，清甜消暑。（各22元起）

▲ 兒童遊樂區放電設施齊備，有沙池、韆鞦、滑梯、大型吹氣彈床等。（攝影：陸明敏）

往前走就會走到兒童遊樂區，有沙池、韆鞦、滑梯、大型吹氣彈床等，是小孩放電的好去處。

羊駝溫馴可攬頭攬頸

而農莊最矚目的主角當然就是從澳洲遠道而來的羊駝，現在3歲半。現時全球約有300萬隻羊駝，主要分佈在南美洲、澳洲及紐西蘭。羊駝已被人工馴養超過6000年，性格溫馴友善親人。

▲ 大人細路進入羊駝草地玩得不亦樂乎。（60元／20分鐘）（攝影：陸明敏）

羊駝外表像綿羊，但脖頸細長，其毛質比羊毛堅韌、溫暖、柔軟而且輕身，是羊毛的高檔替代品，農莊會把剃下的羊駝毛交由義工編織頸巾送給老人家。

4隻羊駝性格各異，米白色的阿仔較活潑好動兼為食，會頑皮地追住人們玩，兩隻雌性就較斯文淡定，可以攬頭攬頸任摸唔嬲。惟緊記不要站在牠們後面，當牠們向後踢腳抓癢或會不慎踢到人們。

至於有人或會疑惑，羊駝不是會向人吐口水嗎？原來只有當雄性想與雌性親熱時，雌性才會對其噴口水示好，故不用擔心。

任拍大型打卡點

主責照顧羊駝的職員Andy與阿仔摟摟抱抱，兩者狀甚親暱。Andy本身從事首飾行業30多年，年紀漸長想回歸大自然，去年在機緣巧合下來到農莊照顧羊駝。

▲ 阿仔會主動親親職員Andy，狀甚老友。（攝影：陸明敏）

他直言對此感恩：「照顧他們要付出時間心機，要尊重牠們，阿仔經過兩個多月終於接受我，真的很開心。」言詞間流露對羊駝的愛。

▲ 農莊有多個浪漫打卡裝置，是緍攝熱點。（攝影：陸明敏）

農莊內備有許多大型裝置打卡點，例如巨大菠蘿、小型風車屋、花海、菠蘿蒙古包、花隧道、迷你巴黎鐵塔等，不少新人也會來這與羊駝合照。

▲ 小型風車屋附近有個小型花海。（攝影：陸明敏）

記者當日平日到場，13萬呎農莊人煙稀少幾乎包場。若想親親大自然，不妨避開周末人潮，玩得舒適又安心。

▲ 花花隧道甚優美。 （攝影：陸明敏）

有機薈低碳農莊

地址：元朗錦田四排石

交通：鄰近西鐵錦上路站A出口步行約5分鐘

營業時間：星期一至日 10am - 6pm

詳情：旅遊網站Klook有售元朗一日遊套票，包括導遊帶領遊覽有機薈低碳農莊、流浮山和屏山文物古蹟，包含來回接送服務，詳情可參閱。注意：因應限聚令，現時只限私人包團，只接受最多2人，每團2,424港元。

記者：陸明敏