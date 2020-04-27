【派錢1萬】理大調查顯示近半中產不志在一萬元　料對振興經濟作用有限

▲ 政府宣布派一萬元，理大一項調查發現，近半受訪中產人士直言收到1萬元後會待「有需要時使用」，15%人更打算「1蚊都唔使」。(經濟日報資料圖片)

政府早前宣布向全港年滿18歲以上人士派發1萬元現金，預計暑假前後發放，惟並非人人「志在」。理大一項調查發現，近半受訪中產人士直言收到1萬元後會待「有需要時使用」，15%人更打算「1蚊都唔使」；即使會用，6成稱僅用作購買食物等一般生活用品，而不會額外消費，籲大眾改作購買物資捐贈基層。

理大工商管理博士舊生會早前透過網上問卷，訪問了278人，並主要集中於總監、經理等高級行政人員。結果發現，40%受訪者計劃收到一萬元後花費少過一半，15%更計劃「1元都不用」，47%則認為或會待至有需時再作使用，58%亦不計劃花多於一萬元等。一半人指會儲蓄超過2500元，逾2成更準備儲多於7500元，顯示受訪中產人士或未受疫情影響收入。

調查又發現，即使會使用該筆款項，61%均僅會用作購買如食物、衣服等生活用品，甚少會出現額外消費；39%則計劃用作捐獻等，其中25%人更打算捐出超過5000元。

理大工商管理博士課程總監唐憲生認為，政府派發1萬元原意是用作刺激消費、振興經濟，惟部分收入未受影響的中產人員或未必在意該款項，形容受訪者的心態是「一直都是一年買2對鞋，現在改由政府付錢的心態，無額外消費就無法振興經濟。」

他又指, 市民未有對政府派一萬元表現出踴躍或興奮的態度, 不能夠假設當局所派發的700億元, 會全數被用於本地消費, 並相信款項對本地的經濟提振作用有限.當局應盡早派發款項, 而市民應該多作額外消費, 以刺激經濟, 又建議打算作捐獻的市民, 可以先購買物資再捐出, 形成消費作用。

記者：洪芷晴