【DSE2020】通識科首現新聞自由「兩難」題　通識科教師：無需表達立場

▲ 通識科卷一其中一題必答題要求考生指出「兩個新聞自由及社會責任之間可能出現的兩難情境」。（陳國峰攝）

中學文憑試（DSE）通識科考試今日（27日）開考，有資深通識科教師認為今年試卷整體難度與去年相若，全面涵蓋六大單元，議題「貼地」，卷一涉及人口老化的必答題分題及卷二是分高下的地方。至於通識科首現涉及新聞自由與社會責任之間的「兩難」題目，不少考生擔心引用具爭議的政治事件作答會影響評分，另一名資深通識科教師強調評卷員立場與考生得分與否無關。

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通識科分為卷一必答題及3選1作答的卷二。教協理事、資深通識科教師張銳輝分析指，今年兩份試卷包含6個單元，涵蓋性恰當，形容議題「貼地」，都是年輕人生活上經常接觸或所關注的議題。

張銳輝舉例指，卷一及卷二分別涉及年輕人上網行為及智慧城市，相信年輕人對新科技發展及未來社會發展關注大；必答題問及的新聞自由亦是香港其中一個備受關注的議題；除了個人及香港方面，卷二亦有關於近年中國經濟發展熱議的「國進民退」；全球關注的人口老化及屬於非物質文化遺產的粵劇亦有涵蓋；但早前坊間估計會出現的全球暖化及中國霧霾沒有出現。

▲ 資深通識科教師張銳輝（左）認為今年試卷整體難度與去年相若，圖右為資深通識科教師方景樂。（陳國峰攝）

其中一題備受關注的必答題分題問及「兩個新聞自由及社會責任之間可能出現的兩難情境」，張銳輝指今次是通識科首次問及「兩難」，考生作答時只需列舉合理論證、兩者如何難以取捨，但不需要表態哪一方較重要；而題目本身無要求考生表達立場，「答咗（立場）唔等如要扣分，但闡述未必夠聚焦」。

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資深通識科教師方景樂舉例指，考生可援引的例子，可包括新聞自由及公眾人物個人私隱的張力，以及按資料提及的「保障國家安全」，報道「國家機密」或引起新聞自由與國家安全的張力。

有考生擔心引用敏感事例如反修例事件作答會影響評分，方景樂按其任教多年的經驗，以及對考評局的評分準則的理解，強調評卷員本身的立場，與考生得分與否或多少無關，而是純粹看考生是否言之成理、推論及歸納分析能力。

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張銳輝強調，試題深淺未必關乎議題，若果考生明白問題要求他們如何整理資料，「姑勿論什麼議題，資料都是一樣這樣整理，只要有能力歸納或整理，已經能夠取滿分。」

張銳輝指出，卷一第2題涉及人口老化丙部（Part C）屬高階題目，需表達個人看法，但只佔一個分題；至於如何取得5級或以上高分，則要看卷二的表現，除了要回應資料作答，亦要進一步闡述分析，考驗考生對相關議題的了解程度，「如果學生涉獵範圍廣、辨識能力高，卷二會有較理想的分數。」

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記者：馮琪雅