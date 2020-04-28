【疫境求存】前雜誌攝影師轉行開南洋風味茶記　老闆：面對難關更加要尊重員工

▲ 任職傳媒業的李肇昌（Stephen）先知先覺，早在3年前辭掉傳媒工作，投身飲食業，在上環開了一間主打南洋口味的茶記。

世界轉變之快，總是難以預期。在網上資訊爆炸的年代，紙媒亦紛紛轉型，找尋新的生存空間。任職傳媒業的李肇昌（Stephen）先知先覺，早在3年前辭掉傳媒工作，投身飲食業，在上環開了一間主打南洋口味的茶記。

雖然他笑言是從一個地獄跳去另一個地獄，但深感自己的人生實在需要轉變。近日遇上世紀疫情，對生意有所影響，然而他謂沒有刻意去想一些特別的應急方法，只會和同事們說大家一齊頂硬上，齊上齊落。

▲ 南洋特色拼盤($88)：炸春卷、雞翼、鳳爪、札肉、豬扒等任揀3款，是常青菜式之一。(黃建輝攝)

本身是雜誌攝影師的他，在加拿大唸廣告攝影，1996年回流香港，曾在多間傳媒機構擔任攝影師。他表示自己不是特別喜愛攝影，只是為搵食。「在加拿大唸完書，知道在當地很難找到合意工作，就算找到工作都不能升到高層職級，所以，一畢業就回流香港。適逢那是傳媒競爭最激烈之時候，亦是工作機會最多之時。」

由串燒店學起

做了20多年傳媒的他，帶點「眼看他起朱樓，眼看他宴賓客，眼看他樓塌了」的感觸（出自清代小說家孔尚任在《桃花扇》中的詞句）。「我是突然有一種真的不能就此下去，不想做到無得做為止。於是，想和朋友夾份開店做老闆，自己一邊做攝影一邊投資，只是朋友一句話，改變了我的想法。他說『力不到不為財』，要親自上場，落手落腳才會做得好。」他說。

▲ 不經不覺，店子已開了3年。(黃建輝攝)

他的朋友正是某串燒店老闆的兒子，於是他把心一橫，跑去拍檔的串燒店打工，由入貨到廚房，由落單到傳菜，由管理到營運的每一個細節，均由頭學起。「幸好我在加拿大讀書時，都有在餐廳打過工，對當中的運作不感陌生。但在香港做飲食，要兼顧的事更細微更加多。」

和員工打好關係

練就了一身「武藝」後，便要開店落場試試身手。因為拍檔家族是新加坡華僑，又做開沙嗲，不如就開間有南洋風味的冰室吧。選址在上環差館上街，愛這舊區有文青feel，多斯文客。

▲ 泰式咖喱魚蛋($28)：就是員工們出外試過這款泰式咖喱，覺得用來配魚蛋，都不錯，Stephen便用了來放在餐牌中做小食，結果很受歡迎。(黃建輝攝)

就這樣，他的店不經不覺就做了3年，已經有一班熟客仔，包括教師、醫護、街坊，連外國遊客都有。

「現在當然少了外國遊客，你問我現在疫情影響會否很大？當然會有，你見舖面又不是大，要隔指定距離坐，最受影響是午市翻枱轉數少了。但外賣又相對增加了，我們沒有晚市，所以根本不用計算。但最近的home office和少了人行街又令到生意額下跌，計返條數都是不理想的。」

不過，最令Stephen感到珍視的，是團隊合作精神。「店子員工不多，而且都是開店時大家一齊捱，形成了做事會有商有量的關係，當面對一些突如其來的轉變，會拿出來傾，他們有被尊重的感覺是很重要的。」

▲ 冬蔭功湯札肉金邊粉($68)：另有香茅豬扒夾，酸酸辣辣有別於一般的冬蔭功湯，夏天吃最啱。(黃建輝攝)

他續道：「這種關係不是一朝一夕得來的，需要時間，亦要身為老闆的願意給同事們有參與權，例如當我們要推出新菜式，不是一味叫『你諗啦』、『3日後給我一個菜式名稱』，而是透過日常他們自己出去吃過試過覺得可行，會在店裏廚房煮給大家試，給意見後再集合起來嘗試去推。小店就是有這樣好，不用計算太多，講真新菜式是否好吃，客人的反應是最好的意見啦。」

▲ 因隔位1.5米距離，店子空間多了，給客人作漂書之用。(黃建輝攝)

還籌備開新店

說到熟客，現在疫情的「隔位」新措施下，他們會自動在非繁忙時間來，又提議把店子菜式加入自己想吃的食材和某種煮法，Stephen說做到的一律都做。「人與人之間的關係就是這樣建立起來，有時反而是客人的另類煮法，啟發了我們的新菜式！」

不過話雖說回來，現在此時亦真的有需要要求員工們一起共度時艱，如大家遷就一下返工時數。「即是會收入少了，但他們了解當中情況，願意大家一齊去捱。」

他說，這裏的業主亦很識做，也有減租金，都幫了很大忙。至於有否申請政府的紓困援助，他竟然說不會。「要求多多，其實是幫大企業的，對一般獨立個體戶和小店實在作用不大。」

他自認是一個逆向思維的人，他和拍檔現正商量物色舖位想開多間食店。「又是那句『人係需要食嘢嘅』，我地有經驗、有班底可以再嘗試。其實一場疫情正好是汰弱留強的過程，所以不用把自己做得太低檔，反而是保持水準之餘都要再提高，才是自救之法。」

他寄語在疫境下的大家，要提升自我競爭力，才是根本之道啊！

榮華南洋冰室

地址：上環差館上街1A號地下

電話： 3460 3240

營業時間：8am至5pm

記者：郭秀芳