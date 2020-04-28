【停課困獸鬥】在家時間長親子爭執難免　免費視像課教家長戒傷害性用語化解衝突【內附工作坊連結】

▲ 孩子停課在家，親子間的衝突相對增加，有團體推出免費視像工作坊，教授家長戒除傷害性的4D用語，以「善意溝通」解決日常小爭執。（iStock圖片）

新冠肺炎疫情下，有些家長work from home，在家時間增多了，親子間的張力可能是：孩子不肯洗手20秒，或叫極也不肯沖涼等等，非牟利機構「JUST FEEL感講」獲慈善機構「教育燃新」邀請開辦20場免費線上工作坊，教授家長以「善意溝通」的溝通步驟和用語解決日常小爭執，代替傷害性的4D用語，提升親密關係，機構並同步拍錄教學影片及故事個案供家長在家學習。

▲ 非牟利機構「JUST FEEL感講」開辦免費工作坊，指導家長戒除傷害性用語，以善意溝通「先處理心理﹑再處理事情」，促進親子關係。(受訪者提供)

減少用令人受傷的「4D」語言

所謂「善意溝通」，來自美國心理學家馬歇爾盧森堡（Marshall Rosenberg）的理論，心理學家鼓勵在衝突時「先處理心理、再處理事情」，耐心聆聽及解讀出對方情感和需要，並減少用「4D」語言溝通，包含Diagnosis（診斷）、Denial（否定）、Demand（命令）和Deserve（應得）。

用語例子：

否定：「開心D啦，唔洗唔開心」(否定了別人的感受) 診斷：「點解你唔可以學下你細佬乖乖地主動做功課？」 命令：「即刻熄電話，唔準再玩！」 應得：「做阿哥要讓細，你讓個蛋糕比細妹食啦！」

▲ 他們夥拍台灣鄭若瑟精神科醫生設計的「感受需要卡」。(受訪者提供)

Matthew 解釋，他們 5 位團隊成員都在學習用善意溝通，在衝突時「先處理心理﹑再處理事情」。

工作坊會介紹基本概念，用個案介紹如何把對話焦點從對與錯上，放回感受和需要上，讓大家願意找方法滿足彼此的需要，而且之後往往因此感情加深。

想了解仔細步驟，可去片學習以「JUST FEEL 感受需要卡」化解衝突：

機構創辦人之一Anthony，原是投資銀行高層，他謂對情緒教育充滿熱誠源自湊女經歷，令他深有體會。

他回想女兒很多時候有一些行為或說話令他不太理解，例如她會突然躲進櫈下，而疫情停課期間，女兒晚上經常不願意睡覺，令他很困惑，他唯有命令女兒睡覺，卻令父女關係一般。

近年他學習到「善意溝通」，理解女兒的感受和需要，有點恍然大悟，了解到與女兒可以有更好的溝通方式。

我和女兒說：我明白你很興奮，很想和爸媽玩耍，但現在已經是十一點半，爸爸擔心你再不睡覺會很累，你願意十二點前睡覺嗎？ 女兒理解後，便心甘情願地合作。我發現大人日常說話若能戒掉4D語言，已是成功的一半。

▲ 5位JUST FEEL團隊成員，左起：Matthew, Anthony, Raymond, Shirin 及 Rachel。(受訪者提供)

▲ 其團隊在停課後先後製作了一系列教學影片及一本家用「感講日記」，感講日記包含「每天 5 個親子任務」。(受訪者提供)

為家庭設計家用式感講日記

「JUST FEEL 感講」導師楊思毅（Raymond）及郭梓樂(Matthew）解釋，他們去年透過「良師香港」（Teach For Hong Kong）計劃，被派到聖文德天主教小學當一年項目教師，實踐「善意溝通」（Compassionate Communication）和「社交情緒教育」（Social Emotional Learning）理念。

之後，又與同為中大校友的魏敬國（Anthony）共同創立機構，並夥拍台灣鄭若瑟精神科醫生設計「感受需要卡」，至今他們已在學校已辦近百場活動。兩人早更遠卦美國考察當地的小學如何與家長﹑老師攜手推動「社交情緒教育」，進一步明白到本地主流教育忽略學生的社交和情緒的發展，並缺乏相關的工具和課程。

▲ 去年團隊在聖文德天主教小學引入善意溝通。(受訪者提供)

而現時不少家長了解到善意溝通的好處，希望繼續學習，故他們特意設計了「感講日記」，讓家長可以持續學習；日記透過每天5個親子任務，讓家長和子女每天用5分鐘，記錄並了解彼此的感受和需要；3星期後，便能建立良好的親子溝通習慣。若家長配合 JUST FEEL 其他工具使用，會全面而深入地將善意溝通融入家庭！

工作坊詳情

將以雲端視像會議程式 Zoom 進行，線上登入連結將於工作坊進行當天電郵給家長及老師。

「基礎班」內容：認識「令人受傷的 4D 語言」、善意溝通理論的四步曲、「同理聆聽」的技巧、日常生活案例和練習。

「進階班」內容：日常生活衝突案例和練習、化解衝突案例和練習、持續學習善意溝通的方法和技巧。

備註：參加者在課程後將收到「感受需要卡」及「感講日記」在家練習善意溝通



記者：胡麗珊