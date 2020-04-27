【恐怖燒傷】狠心僱主要求煮飯前用酒精搓手液消毒　外傭開爐雙手即著火嚴重燒傷

▲ 有僱主要求外傭煮飯前使用酒精搓手液，外傭一開爐即雙手著火，導致嚴重燒傷。

新冠肺炎疫情持續多月，人人已慣用酒精搓手液消毒，但酒精搓手液含高濃度酒精，國外流傳有人開爐煮飯時引火燒傷雙手。本港有僱主要求外傭煮飯前需用酒精搓手液消毒，外傭照做後，一開爐即雙手著火致嚴重燒傷；狠心僱主更拒絕陪同外傭到醫院求醫。

有網民今日（27日）在facebook群組《外傭僱主必看新聞訊息》出帖文稱，其工人姐姐一位同鄉朋友擔任另一香港家庭的家傭，近期僱主要求她煮飯前，需用酒精搓手液先消毒雙手和雙臂，當該名工人姐姐開爐時，即惹火上身，導致雙手著火嚴重燒傷。

電視都講過好多次，酒精好惹火……所以佢朋友一開爐兩隻手著晒火。

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僱主拒絕陪看醫生

該名狠心僱主事後更拒絕陪同工人姐姐到醫院求診，醫生鬧她為何會這樣做，她解釋是太太的意思。該網民對她的遭遇深表同情，雖然該僱主也不想意外發生，但內心也覺得「好唔舒服」。

該網民認為，那名僱主的消毒防疫行徑過度敏感，每次叫工人姐姐買餸後找回的紙幣和硬幣，都要放在用水稀釋的消毒劑浸泡，再用晾衫夾夾起紙幣吹乾，「我真係無語」。

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帖文一出引起網民討論，網民紛紛指只用水和梘液洗手20秒便可，懷疑僱主有強迫症；有人亦指僱主和外傭均無常識，「僱主教育不足，工人又冇意識會咁大鑊。」有人指出酒精好快揮發，「乾咗就已經唔係易燃。」

皮膚科醫生︰須搓20秒至乾透

皮膚科專科醫生陳厚毅解釋，使用酒精搓手液後，要待雙手完全乾涸，在手掌、手背、手指尖等7個地方搓約20秒至乾透，即代表大部分酒精已揮發，易燃機會會減低，「建議待完全乾透，數十秒後才接觸明火。」

陳醫生指出，酒精搓手液屬易燃品，一般醫學研究顯示，起碼60至80%酒精搓手液才有消毒效果，相對比較易燃。有些產品如果成分再高些，易燃機會再大些。

他續稱，用酒精搓手液後接近火源，有機會出現「走火」導致燒傷，所以用酒精搓手液後，最好遠離火種，減低燒傷機會。

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責任編輯︰林綺玲