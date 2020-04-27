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【疫市優惠】Mr. Steak推出6折優惠晚市自助餐　可帶走和牛回家慢慢嘆

休閒 19:03 2020/04/27

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熱門 羅志祥 消委會 烹飪教煮 十八年後的終極告白 口罩防疫措施 劇情預告 停課不停學 口罩供應 開心速遞 抗癌新方向

Mr. Steak Buffet a la minute 推出自助餐最低6折優惠，相當抵食。(餐廳提供)

疫情持續，不少餐廳推出優惠吸引食客，Mr.Steak Buffet a la minute餐廳推出最新自助餐優惠，於5月全部日子最低可享6折，母親節或前夕則有7折優惠。

另外5月1日至15日期間，惠顧升級時段晚市7:30pm-10pm的自助晚餐，4人同行會送上以真空包裝的原塊300g佐賀和牛讓食客帶回家。

餐廳供應的自助餐菜式豐富，可以吃到和牛等美食。(餐廳提供)

自助晚餐雲集多款美食，包括和牛、長腳蟹蟹腳、多款空運凍海鮮、燒牛肉、心太軟等人氣美食。而且在升級時段更有多款矜貴菜式，包括日本和牛鐵板燒、和牛壽喜燒及美國燒牛肉等等。

另外也有多款空運海鮮，如冰鎮海鮮山，是由魚市場每日直送海產，如加拿大長腳蟹、翡翠螺、新西蘭青口、鮮蝦、藍青口等。

母親節期間，餐廳會為母親送上驚喜甜品。(餐廳提供)

在母親節期間惠顧，餐廳更會送上即焗的心太軟，把仔女的心意寫在心形的碟上，更畫上個性化圖案，令母親添上驚喜。

升級時段價錢

7:30pm-10pm

原價：成人及長者608元/位、小童308元/位(另加一)

6折後：成人及長者約 426元，小童約216元

母親節

原價：成人及長者 458元起/位、小童 288元起/位(另加一)

7折後：成人及長者約367元起、小童約231元起

 

Mr.Steak Buffet a la minute
地址：銅鑼灣告士打道280號世貿中心6樓
電話：2881 5757

撰文：招美寶

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