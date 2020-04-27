【政助辭職】女拔10A政助楊寶蓮「裸辭」林鄭不知情？　新任局長許正宇：正物色新政助人選

▲ 10A政助楊寶蓮昨(26日)在Facebook宣佈離職。

港府問責團隊上周三（22日）大換血，包括財經事務及庫務局前局長劉怡翔離職。該局政助楊寶蓮昨（26日）在社交網站Facebook宣布「裸辭」，政圈人士紛紛送上祝福，希望她前程錦繡。但據了解，楊寶蓮並未正式離任，目前只是處於離職前休假的狀況。

楊寶蓮在政府新聞處並未正式宣布職位出缺前，就公開宣布離任，有別於官場一貫做法，讓政界人士感到做法比較破格。據悉，楊寶蓮昨提出了請辭，並獲新任局長許正宇接納。不過，翻查政府的電話薄，發現她的芳名仍在財經及庫務局內。

多名官場和建制派中人都估計，特首林鄭月娥對楊宣佈離任，可能事前亦未必知情。到底政府幾時正式宣佈楊的離任，暫時仍是未知之數。

新任局長許正宇透過發言人指，無意讓政助一職懸空，正積極物色新的政治助理人選，接替楊的工作。至於財庫局副局長陳浩濂就表示，會繼續留任，十分樂意繼續和團隊一起配合，以達致相關工作目標。而除財庫局政治助理出缺外，由於原勞工及福利局副局長徐英偉，調任至民政事務局擔任局長，故勞福局副局長一位目前仍然懸空。

楊寶蓮畢業於拔萃女書院，正值在2003年沙士期間會考，更是當時唯一一位10A文科女狀元，並曾在多間國際金融機構及金管局任職。不過，新民黨主席葉劉淑儀曾點名批評楊，指對方較少現身接觸及游說議員。

政治助理的薪金不會劃一計算，現屆政府將按個別資歷、相關經驗等制定人工，薪金將為局長薪酬的25%至35%，月薪約8.4萬元至11.7萬元不等。

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