【救救動物】疫情下資金僅夠支撐15日　財困英國動物園恐讓動物接受安樂死

▲ 英國一個小型動物園受疫情波及收入大跌，負責人坦言如果再無資金注入，就可能要為園內的動物進行安樂死。

受到新冠肺炎疫情影響，不少公共場所都被迫關閉，各行各業大受打撃。當中，英國一名小型動物園負責人亦受疫情波及，他坦言如果動物園再無資金注入，就可能要為園內的動物進行安樂死，浣熊將會首當其衝。

據英媒《每日郵報》報道，51歲的Andy Cowell過去一直在當地的肯特郡經營一個小動物園，園內總共有40種，約120隻動物，當中包括老虎、浣熊、長鼻浣熊、狨猴等。



對於園內每周約1.15萬英鎊（約12萬港元），包括飼料和養育費用等開支，受到園區被迫因疫情關閉及遊客銳減的影響，Cowell坦言目前資金僅足夠營運多半個月，如果再無新的資金注入，他為了不想讓園內動物餓死，只好被迫為牠們進行安樂死，然後關門大吉。

Cowell無奈指，如果真的要走到安樂死這步，園內的浣熊將會首當其衝，因為浣熊在英國被歸類為入侵物種。不過他強調，絕對不想這情況發生，但自己已經每周工作100小時仍毫無收入，而政府給予他經營酒吧的補助或是給員工放無薪假都於事無補。雖然附近一間超市會捐助一些食物予他們，但始終無法迎合一些特定品種動物的飲食。

Cowell已經墊付了約6000元（約5.78萬港元）英鎊救急，同時也在網站上募款，但目前只收到4000元(約3.85萬港元)英鎊，距離目標1萬元英鎊還差很遠。他在facebook出緊急求助訊息，大約有1.8萬人瀏覽，他說只要每個人捐助1元，就能讓動物園至少可撐到6月。

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責任編輯:熊詠思