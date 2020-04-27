議員批油價加快減慢油公司疑合謀定價　競委會促港府介入並公開數據

▲ 立法會經濟發展事務委員會今日（27日）開會，討論油價高企問題。（經濟日報資料圖片）

近日國際油價下跌，惟本港車用燃油價格仍然高企。多名立法會議員質疑本港油公司合謀定價，令油價「加快減慢」。競委會承認委員會權力有限，曾向油公司取油價資料遭拒，令調查有困難，促政府公開數據。環境局指，當局有敦促油公司下調油價，以回應社會訴求。

立法會經濟發展事務委員會今日（27日）開會，討論油價高企問題。民主黨尹兆堅表示，競委會曾就油價問題於2017年做市場研究，建議改善本港車用燃油市場，包括為本港引入價格較低的95辛烷值汽油，惟政府未有積極回應競委會。

▲ 近日國際油價下跌，惟本港車用燃油價格仍然高企。（經濟日報資料圖片）

公民黨譚文豪就引用數據，指出有兩家本地油公司於過去14日內有9日，其油產品的零售價完全一樣，另有兩家油公司於過去14日內有10日，其油產品的零售價只相差1毫子， 質疑本港油公司合謀定價。

工聯會陸頌雄指，多年來油價都「加快減慢」，競委會搜證時有如「無牙老虎」，當局能否賦予更多權力讓其打擊合謀定價。民建聯周浩鼎則認為，環境局無發揮好監督油價的功能，亦不積極引入平油，予公衆感覺反其道而行，為油公司定價找藉口。

任期至4月底寬 競委會主席胡紅玉稱，委員會權力非常有限，在市場研究階段不能夠強制要求油公司提供資料；又透露曾向油公司索取資料，遭對方以資料敏感拒絕，更一度接獲油公司發出的律師信，要求競委會發表報告前，須給予油公司檢視並核盡。

▲ 競委會主席胡紅玉促港府介入並公開數據。（經濟日報資料圖片）

她形容，本港油公司市場已經到達市場失敗的狀態，亦不是自由市場，政府理應介入，期望當局日後處理相關政策時可以更公開，即使想限制車輛數目，都要顧及大眾買油時是否公平。

環境局局長黃錦星回應時稱，政府有持續敦促油公司下調油價，以回應社會訴求，又指本港油價與新加坡等鄰近地區減幅相若。該局副局長謝展寰則言，自今年1月起，油價已下調11次，其中3月至今更已下調8次，形容減價速度相當快。

立即下載hketApp，掌握「全球疫情實時動態」、口罩供應資訊及急症室輪候時間:https://bit.ly/2V94aIF

一APP在手洞悉天下立即訂閱送高達$480訂閱禮品：https://bit.ly/39VrHSC

記者：陳曉瑩