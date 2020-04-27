【防疫基金】法律科技基金明起申請　合資格法律事務所最高可獲5萬元資助

▲ 律政司司長鄭若驊資深大律師（中）今日（四月二十七日）與香港律師會會長彭韻僖（左）和香港大律師公會主席戴啟思資深大律師（右），就三方在「法律科技基金」的合作簽訂備忘錄。

新冠肺炎影響各行各業，法律界亦不例外，港府早前公布1300億元「第二輪防疫抗疫基金」，亦有涵蓋法律界。政府表示，「法律科技基金」將於明日起(28日)接受為期兩個月的申請，每家合資格的律師事務所及大律師辦事處可獲最高50,000元資助，預料有700家事務所可受惠。

律政司司長鄭若驊今日（27日）與律師會會長彭韻僖和大律師公會主席戴啟思，就三方在「法律科技基金」的合作簽訂備忘錄。有關「法律科技基金」將由香港律師會及香港大律師公會共同管理，其中一個目的是協助部分中小型律師事務所，及大律師辦事處購買或提升資訊科技系統，以及安排員工參加相關法律科技培訓，料全港有超過60%的律師事務所及超過50%的大律師辦事處受惠。

至於申請資格包括事務所在2020年4月8日（即政府宣布成立基金當日）及發放資助時，有不多於五名執業律師或大律師；每事務所或辦事處可以實報實銷方式獲最高50,000元資助；資助須用於購買或提升資訊科技系統，以及由聯合管理委員會認可及批准的法律科技培訓課程。

律政司司長鄭若驊表示，感謝香港律師會和香港大律師公會積極提供務實協助，衷誠合作處理申請及發放資助，讓合資格的律師事務所和大律師辦事處可以盡早受惠，更廣泛利用法律科技。

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責任編輯：李淇