【新冠肺炎】疫情下住院病童謝絕探訪　兒童醫院夥義工自製電視節目支援病童

▲ 疫情下，香港兒童醫院2月起向住院病童派發「童趣法寶袋」，每周約名兒童受惠。（程志遠攝）

新冠肺炎疫情來勢洶洶，醫管局1月底啟動緊急應變級別，香港兒童醫院也因此謝絕外來人士探病，院內病童頓失親朋戚友及義工團隊探訪，院方隨即夥拍非政府機構分別於2月及3月起推遊戲包「童趣法寶袋」，與自製兒童節目「童趣繽紛台」，使疫情下的重症病童不落於孤軍作戰。

▲ 「童趣法寶袋」分有4類年齡層，包括0至3歲、4至6歲、7至12歲、13至18歲。（程志遠攝）

去年3月起接受病童住院的香港兒童醫院，涵蓋腫瘤科、腎科、外科等重症。疫情前，病童除了可有1名照顧者24小時陪伴外，其親朋威友亦可於指定時間內探病，更有來自多家非政府機構的義工於周一至周五上午9至5時恆常到訪，為病童提供唱遊、園藝、手工、遊戲，及正規教學課程等。

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▲ 林鳳翹透露，曾有一名4歲住院女童向她詢問，「義工姐姐是不是發燒不能來（探病）？」（程志遠攝）

惟新冠肺炎疫情突襲，醫管局1月底啟動緊急應變級別，所有義工或親朋威友的探訪活動均告暫停，院方僅容許一名照顧者全天候陪伴病童作恩恤安排，香港兒童醫院兒科病房經理張嘉鳳指，義工團隊早已與病童建立深厚感情，突如其來的斷聯更加重病童的不安感，並引述曾有4歲病童擔心：

義工哥哥姐姐係唔係發燒來不到啊？

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因此，院方隨即與多家非政府機構合作，於2月12日起，每周三向病童派發「童趣法寶袋」，內含玩具、圖書、手工材料、學科工作紙等，更分有4個年齡層，分別為0至3歲、4至6歲、7至12歲、及13至18歲，而自3月30日起，每周一至五下午3至4時，每個病房內的電視更會播放院方及非政府機構合製的兒童節目「童趣繽紛台」，內容包括消閒娛樂、停課不停學、防疫知識，及情緒支援。

▲ 住院病童貝貝指，能從電視中見到認識的義工，感到很高興。（香港兒童醫院提供）

香港兒童醫院病人資源中心社會工作主任林鳳翹透露，「童趣繽紛台」由構思、籌備至面世僅用了4星期，至今已播出30個節目，暫預計會播放至6月，而「童趣法寶袋」至今已派發700多個，每周約派出100多個。住院病童貝貝表示，於電視上再見熟悉的義工，及可以利用「童趣法寶袋」內的手工材料與節目內的義工一起摺紙，感到十分高興。

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記者：鄧凱文