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馮允謙限聚令下閉關寫新歌　Jay憶起學生時代追女仔常被拒

娛樂 18:28 2020/04/27

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熱門 羅志祥 消委會 烹飪教煮 十八年後的終極告白 口罩防疫措施 劇情預告 停課不停學 口罩供應 開心速遞 抗癌新方向

馮允謙近日埋首寫新歌。（寰亞圖片）

唱作歌手馮允謙（(Jay Fung）今年推出唱片《DETOUR》大獲好評，近日「限聚令」下 Jay 閉關埋頭苦幹寫下新歌《開始倒數》，MV拍攝時需對着空氣做戲，大考演技，Jay更自爆以往追女仔每多失敗的瘀事。

近日因為疫情而閉關多日埋首做歌，終於完成新計劃第一首作品， Jay興奮道：「一月推出唱片《DETOUR》反應好好，公司催我快些開始新計劃。這歌對我來講好特別，因為是我生日大家一齊聽demo，然後揀做今年第一首製作歌曲，好有意義。」

在《開始倒數》MV 中，因為要呈現世界末日前的景像，所以 Jay 會穿梭於半空、沙漠、冰川、太空，所以從頭到尾都是 Jay 在綠佈景前和空氣演戲，對他的演技來說是一大考驗。

Jay拍MV時要蒙起眼晴。（寰亞圖片）

MV 一段是Jay要追逐空氣中的女角，勾起了他在高中時的傷心往事。

他説：「導演叫我幻想自己追著空氣中的女仔，其實追女仔我真是好唔叻，成日被拒絕，那時學校活動，每次邀請女同學做partner都被拒絕，學校舞會找舞伴比較難，可能我住的省份比較少華人，之後回到香港才好轉。」

一直努力追求夢想的Jay藉着新歌鼓勵年輕人不要平平淡淡過日子，應該努力讓自己活得更精采。

他說：「世界末日前七日，剩下日子要更加珍惜，你會有坐言起行嘅衝勁嗎？今次新歌有幾句歌詞我便好鍾意。」

撰文 : TOPick柴犬出動

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