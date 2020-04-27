【復陽個案】日本女學生出院後8日「復陽」　嗅味覺異常二度確診傳染同住家人

▲ 日本逾1.3萬人確診，有女學生出院後復陽，傳染同住家人。

新冠肺炎疫情持續，近日各地出現「復陽」個案。在日本，一名20多歲的女患者早前康復出院，再進行病毒檢測時呈陽性，與她一同居住的家人也確診。

據日本媒體報道，熊本市一名20多歲女學生在3月底出現新冠肺炎病徵，她於4月3日確診並住院接受治療，其後兩度接受病毒檢測，結果均呈陰性，於9日出院。

她按照政府規定，出院後接受4周居家健康觀察，惟在17日，她出現疲倦、味覺和嗅覺異常等病徵，與她同住的一名50多歲女性家人亦於24日起出現頭痛、疲倦等症狀，她們到醫院接受病毒檢測，結果兩人均確診。

報道提到，女學生在4月20日至25日期間曾外出購物，而同住的家人則於20日、21日到公司上班。在22日及23日，因女學生出現症狀，該名家人便沒上班。

這是熊本市首宗新冠肺炎康復者「復陽」病例，市公所表示，將調查女學生體內病毒屬於再增生，還是出院後再受感染。

截至今日(27日），日本的累計確診個案增至13,441宗，共372人死亡。

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責任編輯：羅嘉欣

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