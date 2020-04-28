【Netflix真人騷】要知《慾罷不能》5件事　型男索女為10萬美元禁慾1個月

▲ Netflix《慾罷不能》製作人挑選14位火熱男女在節目亮相，女參加者每天都穿比堅尼，一班大隻佬常赤膊上陣。（Netflix提供）

Netflix近期高踞各地收視榜首的真人騷《慾罷不能》（Too Hot To Handle），請來10位來自世界各地身材火辣的年輕單身男女，齊聚熱帶度假勝地1個月。但要贏取10萬美元（約78萬港元）的大獎，這班玩家卻要嚴格禁慾。此獨特的約會真人騷《慾罷不能》概念從何而來？此班火熱男女最後又有否發展出真感情？

1.處境喜劇啟發節目概念

《慾罷不能》由英國製作公司Talkback製作，首季共8集，自4月17日在Netflix上架後，即引來全球話題，皆因節目請來一班身材性感、性態度開放的男女參加，但他們要贏取10萬美元大獎，卻必須遵從禁慾（連接吻、自慰也會被扣減獎金）的規定。

大會又同時安排了各式工作坊，讓這班男女培養感情。究竟此節目形式構思是從何而來？

▲ 參加者在拍攝開始了12小時後，才知原來此個約會真人騷的要求他們1個月內不作任何性愛活動。（Netflix提供）

監製Laura Gibson早前外媒訪問透露，概念來自美處境喜劇《宋飛正傳》（Seinfeld）於92年播出的一集《The Contest》，講主角們參加了一個比賽，在一段時間內能忍住不自慰就會勝出並奪得獎金。

另一監製Viki Kolar就補充︰「這情況有點像酒店房內的minibar內，有許多飲品和零食，若忍不住拿出來吃，便要付出高昂代價。」

▲ 節目的拍攝地是墨西哥的Casa Tau豪華度假村。（Netflix提供）

2.在墨西哥度假村拍攝

節目中風景優美陽光海灘的度假村，原來坐落於墨西哥的Punta Mita，名為Casa Tau的出租別墅，製作組於2019年3月至4月時在該處拍攝。此別墅共有12間睡房，最多可招待30人，有網球場等設備，鄰近美麗沙灘。

根據Trip Advisor的資料，入住該豪華別墅一晚，收費高達15,660美元（約12萬港元）。

▲ 節目參加者從逾3,000名招募者而來，她們不但外形性感，而且對於性的態度非常開放。（Netflix提供）

3.逾3千報名者選火熱男女

節目創作人之一的Louise Peet指出，此節目公開招募參加者，結果收到逾3,000人寄來自我介紹的片段報名。挑選的條件之一，是他們必須是單身，若果他們屬於懼怕投入感情的類型，那就符合要求了。

話雖如此，部分參賽者卻是監製親自邀請加入，如節目中的風頭躉Francesca Farago，她參賽前已是一位在Instagram擁有數十萬followers的加拿大內衣模特兒。部分參賽者也曾參加過其他真人騷，如綽號「耶穌」的型男Matthew Smith，2014年曾是《America's Next Top Model》參賽者。

▲ 節目中負責向參賽者講解規矩的是外形如香薰機的智能助理Lana。（Netflix提供）

4.人工智能超級保母

此節目另一特色是不設主持人，而是安排一個以香薰機般外形的智能助理Lana，向參賽者講解規矩及負責監察他們。

據說Lana的意念，來自亞馬遜公司數年前推出智能助理Alexa，而監製就曾指出，我們現今生活在滿是CCTV及監控系統的世界，所以就把AI機器人設定為超級保母兼愛情顧問，為一眾參賽者提供指引。

▲ Francesca與Harry這一對在節目開初已充滿火花，但之後二人的關係卻不斷受到考驗。（Netflix提供）

5.受注目CP動向

加拿大火辣美女Francesca與高大澳洲嫩男Harry，在節目甫開始就擦出火花，還因為忍不住親吻而連累大夥兒扣減獎金，可是二人的關係往後不斷受到考驗。

但節目拍完至今一年，二人仍處拍拖關係，Francesca數天前就在其IG發放二人的甜蜜合照。

▲ Rhonda及Sharron（左）在節目中是一對，但拍畢後，感情關係卻難以維持。（Netflix提供）

至於另一對在節目中有強烈火花的Rhonda及Sharron，就因為種種客觀環境問題而沒有繼續拍拖，只維持友好關係。

反而，比較低調的Nicole和Bryce，雖然前者居於在愛爾蘭，後者則在加州生活，但兩人仍不時探望對方。

Info

《慾罷不能》（共8集）

已於Netflix上架

撰文：程日