【動物N號房】大學生兩月虐殺80貓拍片賺錢　 變態虐貓群驚傳︰最想虐嬰虐老

▲ 內地一名大學生被揭發兩個月內虐死超過80隻流浪貓拍片賺錢，有指看虐貓片的人更想虐待嬰孩及老人。

本月初，內地一名大學生被揭發殘忍虐貓，兩個月內虐死超過80隻流浪貓，更在網上群組販賣虐貓短片，可怕的是這類的虐畜影片在內地形成產業，如同韓國另類的「動物N號房」，群組網民付費看虐貓片，而更變態的虐貓群傳出，想虐嬰孩、老人家及女人。

綜合內地媒體報道， 一名來自山東理工大學姓范的男大學生，在4月初被揭發殘忍虐貓，以剝皮、挖內臟腸、火燒、電擊等殘忍的方式，在兩個月內虐死超過80隻流浪貓，他更在網上販賣虐貓短片。網民要加入虐貓群經審批，需付費看影片，如同韓國「N號房」付費看受性虐女生，群組成了「動物N號房」看虐貓影片。

虐畜影片月賺5萬元

內地拍攝虐畜影片成為產業，據報道指很多人通過售賣虐貓視頻，一天賺幾千元，可月入達四五萬，而且很專門化，有些團隊會明確分工，如有人負責在領養貓狗、有人負責創作及實施虐待劇本，另有人推銷販賣，更有指可提供直播虐畜服務，買家甚至可有指定要求。

疑由虐畜升級至虐待嬰兒

據《澎湃新聞》，姓范的男大學生的虐貓群中有約300名成員，當中有成員表示想虐待人表示︰

我最想虐的還是嬰兒，想掐死他。我想虐女人、虐小孩更爽等。

心理扭曲成為社會炸彈

網民大罵他們沒人性，表示現在他們可能是虐貓虐狗，以後就有可能延伸到人類弱勢社群，比如老人和孩子。「殺人犯都是從小動物開始的」、「一群心理扭曲的人聚在一起，就是個計時炸彈」、「這是另一種形式的N號房。他們是一個群體，會相互影響教唆，而且有經濟收益，這更可怕。」

網民希望立法嚴懲這些人，避免出現更多虐畜事件，更要杜絕虐待任何人的犯罪發生。

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責任編輯︰王明芳