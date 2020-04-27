  • 25°C
香港時間 : 2020427日 (週一) 19:18
靚太生活雜誌

會員專區

專題:設計思維 無限可能

熱門關鍵字 : 羅志祥 消委會 烹飪教煮 十八年後的終極告白 口罩防疫措施 劇情預告 停課不停學 口罩供應 開心速遞 抗癌新方向
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

6歲男童患產志賀毒素大腸桿菌　曾發燒、嘔吐、腹瀉現已出院

社會 18:59 2020/04/27

分享：

熱門 羅志祥 消委會 烹飪教煮 十八年後的終極告白 口罩防疫措施 劇情預告 停課不停學 口罩供應 開心速遞 抗癌新方向

衞生防護中心正調查一宗產志賀毒素大腸桿菌感染個案，涉及過往健康良好的6歲男童。（資料圖片）

衞生防護中心正調查一宗產志賀毒素大腸桿菌感染個案，涉及過往健康良好的6歲男童，他自4月15日起出現發燒、嘔吐、腹痛和腹瀉，同日入住一間私家醫院，並於同月17日出院，其間情況一直穩定。

衞生防護中心指，經化驗他的糞便樣本後，證實含產志賀毒素大腸桿菌，初步調查顯示，病人在潛伏期內沒有外遊。

發言人解釋，大腸桿菌是一種常見於人類和溫血動物腸道內的細菌。大多數大腸桿菌菌株沒有害處，但某些菌株，如產志賀毒素大腸桿菌能產生強烈毒素，並可引致嚴重的食物傳播疾病。

衞生防護中心亦提醒，相關預防方法與其他食物傳播疾病相似：

  • 處理食物時，應精明選擇（選擇安全的原材料）、保持清潔（保持雙手及用具清潔）、生熟分開（分開生熟食物）、煮熟食物（徹底煮熟食物）及安全溫度（把食物存放於安全溫度），藉以預防由食物傳播的疾病 
  • 處理食物前、處理生的肉類或家禽後和進食前都應該用梘液及清水洗淨雙手，如廁或更換尿片後亦應洗手
  • 進食和飲用已徹底煮熟和煮沸的食物和食水；烹調或加熱食物時，須確保其核心溫度達至75°C或以上
  • 避免進食未經消毒的牛奶或未經煮熟的食物
  • 如出現產志賀毒素大腸桿菌感染病徵，特別是出血性腹瀉，應立即求醫

立即下載hket App，掌握「全球疫情實時動態」、口罩供應資訊及急症室輪候時間: https://bit.ly/2V94aIF

一APP在手洞悉天下 立即訂閱送高達$480訂閱禮品：https://bit.ly/39VrHSC

責任編輯：鄧凱文

大腸桿菌 腹瀉 發燒 腹痛 食水 私家醫院

最高瀏覽

【新冠肺炎】陪月拒戴口罩家中狂咳　新生兒及父母疑被傳染一家三口齊中招
18:15 2020/04/26
【新冠肺炎】陪月拒戴口罩家中狂咳　新生兒及父母疑被傳染一家三口齊中招
【十八年後的終極告白】疑難忍前夫花心爛賭而離婚　江欣燕只想快樂享自由身
12:25 2020/04/22
【十八年後的終極告白】疑難忍前夫花心爛賭而離婚　江欣燕只想快樂享自由身
【疫市搵工】旅遊博客失業寄逾80份CV　80後大學生應徵譚仔時薪50元不覺屈就
18:13 2020/04/24
【疫市搵工】旅遊博客失業寄逾80份CV　80後大學生應徵譚仔時薪50元不覺屈就