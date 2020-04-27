6歲男童患產志賀毒素大腸桿菌　曾發燒、嘔吐、腹瀉現已出院

▲ 衞生防護中心正調查一宗產志賀毒素大腸桿菌感染個案，涉及過往健康良好的6歲男童。（資料圖片）

衞生防護中心正調查一宗產志賀毒素大腸桿菌感染個案，涉及過往健康良好的6歲男童，他自4月15日起出現發燒、嘔吐、腹痛和腹瀉，同日入住一間私家醫院，並於同月17日出院，其間情況一直穩定。



衞生防護中心指，經化驗他的糞便樣本後，證實含產志賀毒素大腸桿菌，初步調查顯示，病人在潛伏期內沒有外遊。

發言人解釋，大腸桿菌是一種常見於人類和溫血動物腸道內的細菌。大多數大腸桿菌菌株沒有害處，但某些菌株，如產志賀毒素大腸桿菌能產生強烈毒素，並可引致嚴重的食物傳播疾病。

衞生防護中心亦提醒，相關預防方法與其他食物傳播疾病相似：

處理食物時，應精明選擇（選擇安全的原材料）、保持清潔（保持雙手及用具清潔）、生熟分開（分開生熟食物）、煮熟食物（徹底煮熟食物）及安全溫度（把食物存放於安全溫度），藉以預防由食物傳播的疾病

處理食物前、處理生的肉類或家禽後和進食前都應該用梘液及清水洗淨雙手，如廁或更換尿片後亦應洗手

進食和飲用已徹底煮熟和煮沸的食物和食水；烹調或加熱食物時，須確保其核心溫度達至75°C或以上

避免進食未經消毒的牛奶或未經煮熟的食物

如出現產志賀毒素大腸桿菌感染病徵，特別是出血性腹瀉，應立即求醫

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責任編輯：鄧凱文