【BB大晒】楊秀惠大馬剖腹誕6磅B女　新手媽媽分享因疫情老公未能陪產

▲ 楊秀惠分享入院誕女經過。

楊秀惠於疫境下在馬來西亞秘密誕女！現年35歲的楊秀惠，今午於個人IG貼出大手捉小手的相片，公佈榮升媽媽的喜訊。身在馬來西亞的楊秀惠也透過宣傳人員，分享等入院生B的感受，選擇剖腹分娩的楊秀惠誕下6磅B女的經過。

秀惠分享疫情下當地醫院手術室並非隨時可供使用，在等待確定分娩日子時，令當時這位準媽媽很憂心。

▲ 楊秀惠分享當人母感受。（取自楊秀惠IG）

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楊秀惠今日於個人IG報喜，之後她以錄音回應傳媒的提問，分享當媽媽心情。

她表示：「謝謝大家關心，因為疫情關係，（馬來西亞）醫院的手術室並非隨時可供做手術，要入紙向醫院申請獲批准才可以。而現在的手術室主要留給緊急事故使用，即使要進行手術，都要做深喉測試及驗血，待報告出了才可以做手術，之前一直未確定那一天可以剖腹生B，令我好擔心。」

▲ 楊秀惠秘密誕女。（取自楊秀惠IG）

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楊秀惠續說：「因為做手術的時間一直不確定及變動，加上要等醫生的通知，所以好擔憂，幸好之後一切很順利。」

她又說著因為疫情關係，所以醫院不准丈夫入產房陪產。談到寶貝女，楊秀惠透女兒的英文簡寫跟她一樣，她說：「BB出世時有6磅，她的名字簡寫跟我一樣是VY。」

升呢做靚媽

入行多年的楊秀惠甚少緋聞，最廣為人知的是與歌手孫耀威的戀情。

直到去年被爆出與圈外男友葉世揚註冊成婚，楊秀惠亦大方承認二人早於外地結婚。去年，二人在港補辦註冊手續，她表示因另一半是圈外人故此低調處理。

公布喜訊後，楊秀惠亦有在社交網站分享婚戒的照片。不過因為丈夫是圈外人，所以十分低調，她從沒有公開丈夫的樣貌。今年，楊秀惠「升呢」成為媽媽。

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