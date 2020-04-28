政府委聘顧問研究應否引入劏房租管　料2021年6月有結果

▲ 政府即將委聘顧問，研究引入劏房租務管制的可行性和擬議方案。（資料圖片）

政府即將委聘顧問，研究引入劏房租務管制的可行性和擬議方案。據了解研究項目分3部分，需於2021年6月前完成，包括就「劏房」作出明確法律定義、研究推行租管對經濟方面的影響，以及本地劏房概況等，整項研究預算花費約860萬。

運房局轄下「劏房」租務管制研究工作小組，明天首次開會，會就劏房租務管制的可行性及可行方案進行研究，並就引入劏房租管的顧問研究招標。據了解研究報告需於明年6月底前完成，並提交工作小組。

消息指劏房租管研究分為3個部分，首先是劏房住戶的社經特徵、單位面積、租金等事實及社會情況，研究內容亦就本地劏房數量及人口分布等，進行估算或實際調查。另外研究也要為世界各地的劏房租房管制措施，進行比較。據悉政府估計，這部分研究可於5至6個月內完成。

第二部分是有關實施劏房租務管制，對經濟方面及影響進行最新分析。雖然租務管制對經濟方面的影響，在社會以至經濟學上，早有廣泛研究，並已指出這對經濟將產生負面影響；但據悉政府希望透過顧問，進行最新資料搜集，料這部分研究需時3個月。

第三部分是就「劏房」一詞，進行明確法律定義，確保倘日後把劏房納入租務管制時，具法律可行性。顧問研究會從法律角度，就劏房租務管制技術可行性進行研究，涵蓋「劏房」一詞的法律定義、推出各種租管控制措施的可行性等，包括租契協議、為劏房租約加蓋印花等措施，並研究如何執行。預計這部分研究，需時3個月。

立即下載hketApp，掌握「全球疫情實時動態」、口罩供應資訊及急症室輪候時間:https://bit.ly/2V94aIF

一APP在手洞悉天下立即訂閱送高達$480訂閱禮品：https://bit.ly/39VrHSC

記者：吳卓峰