政府：財庫局政助楊寶蓮已請辭　將於5月26日離任

政府發言人今日（27日）確認，財經事務及庫務局局長政治助理楊寶蓮已經提出請辭；她現時正在休假，將於5月26日離任。



發言人說，財經事務及庫務局局長許正宇感謝楊寶蓮在任期間對該局作出的貢獻，並祝她日後一切順利。

楊寶蓮昨日在社交網站宣布離任，成為政府問責官員人事更替後，首名離職的政治助理。

楊寶蓮在其社交網站透露：

很感恩有機會在2017年8月開始在財經事務及庫務局擔任局長政治助理。能夠在這個崗位服務香港市民，為鞏固香港國際金融中心地位出一分力，是我的榮幸。我認為現在是適當的時候離開，展開事業和人生新的一頁。祝願許正宇局長和團隊一切順利。我亦感謝劉怡翔前局長的栽培和教導，祝願他退休生活愉快。我在接下來的時間會稍作休息，希望可以停一停，想一想，為未來新的挑戰做好準備。我會繼續努力！謝謝！