【齊心抗疫】食衞局批1.11億予中大港大研新冠病毒　港大獲逾7千萬

▲ 食衞局醫療衞生研究基金撥款1.11億元，資助港大及中大兩所醫學院研究新冠肺炎，為期12至24個月。（資料圖片）

食衞局醫療衞生研究基金今（27日）宣布撥款1.11億元，資助港大及中大兩所醫學院，進行26項針對新冠肺炎的醫學研究項目，研究為期12至24個月；當中港大醫學院指，於撥款中獲7,660多萬資助。

研究項目包括：

研發疫苗及新型抗病毒藥物

在社區中進行有關新冠肺炎的血清流行病學研究

探討即引致新冠肺炎的病毒的屬性、特徵、傳播、感染及有效的治療介入方法

探討香港早期檢測系統、評估及對新冠肺炎爆發的應對措施

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當局指，研發的疫苗將會大量生產，及在健康成年自願者中測試其安全性與接受度；而針對血清流行病學研究，則有助推斷無徵狀感染新冠肺炎的市民數目、監測群體產生免疫力的出現、確定免疫反應的持續時間，及建立新冠肺炎的傳播模組，有助決策人員制訂相關的防控措施，例如放寬或延續減少社交接觸的措施，及在成功研發有效疫苗時協助評估其需求。

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港大醫學院表示歡迎撥款，並透露是次撥款中獲7,660多萬資助，希望可以與全球分享第一手科研成果，共同應對新冠肺炎。

港大發言人指，是次撥款將有助醫學院在微生物學、臨床治療、公共衞生和數學模型估算等重點範疇，進一步加強研究力度；亦藉著新發傳染性疾病國家重點實驗室（香港大學）、港大世衞傳染病流行病學及控制合作中心和香港大學 ─ 巴斯德研究中心於科研上的獨特優勢，共同致力發展科學、醫學與公共衞生的研究，更深入了解傳染病及其防治的方法。

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責任編輯：鄧凱文