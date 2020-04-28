【齊心抗疫】語言隔亥少數族裔難抗疫　見人排隊才知賣口罩

▲ 疫情初期全城瘋搶口罩，惟口罩供應資訊以中文為主，融樂會收到市民捐贈口罩後，便會聯絡Suku等能夠接觸少數族裔群體的人士，向他們提供口罩。（融樂會提供相片）

撇除外傭，本港有近30萬少數族裔人士生活。疫情爆發，任何人都有感染病毒的風險，少數族裔身為港人一分子，與大家一同抗疫時，也遇上一些麻煩。

融樂會項目經理卓文寶表示，抗疫之中，少數族裔面對最大的困難與本地人相同，都是缺乏口罩、搓手液等防液物資。一般人可以由媒體、社交網站等獲取口罩供應資訊，但這些資訊往往以中文寫成。他們的中文能力有限，只能看見街上有人排隊，問過才知道是否有口罩買，最終得到的供應就較少。

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其次，資訊不足，也令到少數族裔對於口罩認識不夠。卓文寶指，疫情初期有少數族裔家長以為口罩與頭巾面紗類似，只是擋着口鼻，不知道保護能力與物料有關。有見及此，融樂會在2月製作了多種語言的短片，教少數族裔洗手、戴口罩、了解隔離措施等，反應不錯。

口罩供應方面，融樂會起初只獲有心人捐贈400個口罩，經過社交媒體宣傳後，陸續得到不同團體和市民捐贈，於是透過網絡聯絡Suku的補習社這類可接觸少數族裔社群的地方，派發口罩。

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卓文寶說，其實不少少數族裔生於香港，對香港都有土生土長感情，只是礙於語言而好像有隔亥，但當有大事發生，這種連繫就變得明顯，例如少數族裔團體派發口罩，除了派予同鄉，港人街坊一樣受惠。

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記者：徐紹軒