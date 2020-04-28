【齊心抗疫】少數族裔補習社堅持開放　助學生克服中文差距

▲ Suku經營的補習社在疫情期間持續開放，提供地方予少數族裔小學生進行網上學習，除一般科目外，連體育課都可以在補習社上課。（曾耀輝攝）

本港新冠肺炎疫情近日有緩和迹象，但中小學仍然復課無期，學生仍然要依靠學校提供的網上學習教材在家中上課，以免學習進度落後太多。

不過，少數族裔學生不少都欠缺支援，父母不諳中文，難以做到網上學習，學習效率亦不及本地同學。在佐敦有為少數族裔服務的補習社在疫情下堅持開放，提供空間和指導學童網上學習，並充當家長和學校之間橋樑，跟進學童的學習進度。

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新冠肺炎在年初爆發，本港學校自農曆新年假期後一直停課，直至現在還未有確實復課時間表。停課造就了網上學習普及，從最簡單的網上教材，到老師親自直播教學都有。不過，對於一班少數族裔學生來說，網上教學並不是那麼觸手可及的東西。

小孩初學中文 導師繙譯解困

尼泊爾裔港人Limbu Suku在佐敦一幢商業大廈經營藝術教室及補習社，為同樣是尼泊爾裔的學生提供課外活動及跟進學業。學校停課，加上疫情日益嚴峻，家長都對社交聚集有所擔憂，疫情發生前補習社有14名學生參加補習班，亦有20人參加課外活動班，但漸漸減少到只有8名補習學生和5名課外活動學生。

Suku表示，8名補習學生都是小學生，當中只有4人的學校有提供網上教學，包括直播上課或網上教材。不過，即使有學習工具，少數族裔生的學習進度依然會落後於本地華裔學生。她解釋，由於部分教材以中文寫成，學生初學中文，甚至連問題也未必看得懂，需要她和導師幫忙繙譯問題為英文。

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此外，當學生不懂解題，一般情況下可向家長求教，但不少家長本身不懂中文，英文程度也未必高，更不懂從網上尋找資源讓小孩學習，故在此期間，少數族裔與本地學生的差距愈拉愈遠。

▲ 融樂會項目經理卓文寶（左）指，疫情期間不論上門補習還是社區中心服務都暫停，令到他們與本地學生的學習差距拉大，此時Suku（右）經營的一類私人補習社更顯重要。（曾耀輝攝）

充當中間人 助老師家長跟進

Suku續指，學生的雙親通常都要工作，難以照顧和教導小孩，加上他們很難理解子女的學習進度，言語上又難以與老師溝通，令到家長對於網上教學這東西無所適從。

有見及此，Suku堅持在疫情下繼續開放補習社，準備好空間和導師，讓學生有地方做網上學習，並在學習期間支援他們，例如解答問題和監督學生要留心聽課。除此以外，Suku亦會充當老師和家長之間的中間人角色，助家長掌握到子女的學習情況。

關注少數族裔權益的融樂會早前經電話訪問了52名少數族裔家長，當中46人表示子女需要進行網上學習，近6成家長表示不懂中文，難以協助子女學習。另外逾3成稱電腦知識有限，難以為子女安排網上學習。

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融樂會項目經理卓文寶表示，在疫情發生前，少數族裔學生主要靠義工上門補習，或者使用社區中心、民政事務處服務中心的補習服務，惟這些服務都因疫情爆發而暫停，這時候Suku經營的一類私人補習社就更顯重要，「孩子的自律、學習問題都需要他們幫忙解決。」

▲ Suku的補習社在疫情期間開放，亦成為防疫用品的派發中心，幫助少數族裔和街坊。（融樂會提供相片）

生意銳挫9成 冀業主可減租

不過，受疫情衝擊，各行各業生計難捱，Suku的補習社亦不例外。她坦言，疫情初期補習社的收入已經較疫情爆發前減5成，而在限聚令生效後，為了符合要求，她更安排每次上課不得多於4名學生和導師，令生意較疫情前大減9成。

由於Suku僅持商業登記證經營跳舞教室和補習社，並不符合防疫抗疫基金的資助資格，Suku無奈地只能向業主商討減租，惟業主要觀察至5月才能下決定，她希望政府對這類興趣班中心也可提供資助，例如租金補貼或直接營運資助。

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記者：徐紹軒