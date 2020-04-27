放寬管控疫情措施？林鄭月娥：堅持以科學為本精神　以客觀風險評估應對

▲ 特首林鄭月娥今日表示，政府會堅持以科學為本的精神，以客觀的風險評估來應對疫情。（資料圖片）

本港首次連續2天零確診新冠肺炎個案，是8日內第4次。特首林鄭月娥今日於其社交平台表示，目前適用於從內地、澳門和台灣的規例(即《預防及控制疾病條例》第599C章)將於5月7日屆滿，而適用於外國地區的規例(即599E章)的有效期則到6月18日，政府會堅持以科學為本的精神，以客觀的風險評估來應對。

林鄭月娥指，今日香港沒有新的確診個案，已經是在過去半個月內第4日零個案，而其他日子亦只有幾宗。大眾舒一口氣的同時，社會上對是否需要放寬管控疫情的措施又多了討論。

林鄭月娥表示，特區政府過去3個月採取的措施可分為兩大類：一類是控制進出香港的人流，而另一類是加强社交距離。在管制人流方面，除了壓縮海、陸、空口岸外，要求所有入境人士接受14天強制家居檢疫是符合公共衞生，又是實際有效的措施。

林鄭月娥提到，其中一個重要事實，就是兩類接受家居檢疫人士的確診比率：衞生署就內地、澳門或台灣抵港人士自本年2月8日開始，一共發出約97700張檢疫令，到目前為止沒有一個人確診；而從外國地區抵港的人士，衞生署自3月19日共發出約65000張檢疫令，多達431人其後確診。她認為，這可見內地、澳門和台灣在控制疫情方面的成效，遠較不少外國地區為好。

▲ 特首林鄭月娥今日在其Facebook發文。（林鄭月娥Facebook）

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責任編輯：莫稼浩