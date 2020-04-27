鄭若驊：中聯辦不受基本法22條限制　但仍需嚴守基本法及本地法律

▲ 律政司司長鄭若驊。（經濟日報資料圖片）

律政司司長鄭若驊表明，中聯辦是中央政府在香港的代表，不受基本法22條限制，但仍需根據憲法及國務院函件規定，嚴守《基本法》和香港法律。她又不認為，需要就中聯辦的地位，及是否有權就本港事務發聲一事，提請人大常委會釋法，只要冷靜整體理解基本法條件即可。

港澳辦及中聯辦早前點名譴責，立法會主持立法會內委會選舉主席的公民黨郭榮鏗「政治攬炒」，遭民主派質疑違反基本法22條，中央政府所屬各部門均不得干預香港特區自行管理的事務。鄭若驊出席立法會司法及法律事務委員會後會見傳媒，再次解釋《基本法》第22條條文，認為要討論有關議題前，首先要明白三個原則，包括《基本法》是人大常委會按憲法訂立、中國是單一體制國家，以及香港特區直轄中央人民政府。

鄭若驊強調，中聯辦的前身是新華社香港分社，在港已設立60多年，不是《基本法》22條下所述的機構，不存在要特區同意設立的情況。而中聯辦亦是中央政府的代表，並非部門中央所屬的各部門，中聯辦就香港事務發聲，是行使關注及監督權。

雖然中聯辦並不受基本法22條規管，但鄭若驊強調該辦仍需守法，當中是依據中國憲法第五條，要嚴守基本法及當地法律，而並非依據基本法。

至於若中聯辦公開支持某個候選人參選立法會，是否屬干預香港內部施政，鄭若驊認為，任何人都可以表態支不支持某位候選人，選民有獨立權力投票心儀的候選人。她又稱，「干預」的定義是做違法及無權做的事，「即當一個國家立法制裁，試圖影響其他國家的地方施政，就叫做干預」。

另外，昨日有網民於太古城聚集引發衝突，警方發稿稱多於4人聚集只要「抱有共同聚集目的」，不論是否相隔1.5米均屬違犯「限聚令」。被問到有關言論是否即打壓示威權利及自由，鄭若驊認為，要視乎每件事是否有組織，或只身處該地暫時或短暫停留。她舉例，如排隊等巴士或入升降機，則不構成違例。

鄭若驊又重申，港府尊重及保護《基本法》及《香港人權法案條例》下列明的自由，但這些自由並非絕對，只要違法便會採取法律行動。

責任編輯：李淇