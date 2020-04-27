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【女神出軌】傳朱智賢背謝東閔搭上人夫黎振燁　疑似車震斷正公司感震怒

娛樂 21:05 2020/04/27

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熱門 羅志祥 消委會 烹飪教煮 十八年後的終極告白 口罩防疫措施 劇情預告 停課不停學 口罩供應 開心速遞 抗癌新方向

傳朱智賢背謝東閔搭上人夫黎振燁。

前港姐朱智賢（Ashley）今日被爆背著緋聞男友謝東閔搭上有婦之夫黎振燁，有指二人因為拍攝新劇《食腦喪B》而撻普，傳聞今日二人於屯門被發現「車震」，而傳聞傳出後，有指TVB因而十分震怒，而兩位當事人也迥避傳媒。

Jaskson跟結婚五年的圈外人太太向來恩愛，最近更成功造人。

有報導指「車震」消息曝光後，朱智賢已立即返回屯門家裡避風頭，至於另一當事人黎振燁即清空其IG，未知是否刪除二人合照。另有傳媒聯絡上朱智賢，她只說：「現在不方便回應。」至於黎振燁原本今日下午出席《機場特警》宣傳活動，卻突然臨時缺席。

另外有指受情傷的謝東閔知悉女友偷食後，大受打擊。

【丫鬟大聯盟】謝東閔稱自己非富家子　澄清緋聞女友朱智賢非拜金女

指受情傷的謝東閔知悉女友偷食後。(東星圖片)

其實朱智賢跟謝東閔自2017年，因為合作暑假特備節目《Big Boys歷險記》而傳出戀情，二人曾拍住上以「螢幕情侶」身份出席活動搵真銀，二人不避嫌孖住出席友人聚會，又不時被傳媒捕獲約會，但二人只堅稱是好朋友。

【緋聞男女】謝東閔「攜眷」出席友人聚會　朱智賢穿情侶裝渡佳節

黎振燁被指背妻出軌。（經濟日報圖片）

至於黎振燁在2005年與現時任職幼稚園老師的太太相戀，二人在拍拖10周年時結婚，至今成家立室已約5年。

而黎振燁亦是出名的愛妻號，每當完成工作便會馬上回家陪太太，而每次出糧他都會把所有薪水全數給太太用，等對方再分發零用錢給他。

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撰文 : TOPick柴犬出動

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