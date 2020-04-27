【新冠肺炎】世衞前助理總幹事福田敬二：本港汲取沙士教訓　疫情防控趨成功

▲ 衞生防護中心今公布沒有錄得新增確診個案，是本港自1月29日以來，首次連續兩日錄得「零確診」。（程志遠攝）

本港新冠肺炎疫情持續放緩，今日連續第二日錄得「零確診」，亦是最近8日內第四度零確診，本港累計個案維持在1,037宗確診及1宗疑似個案。港府抗疫督導委員會專家顧問、港大公共衞生學院長福田敬二認為，香港因汲取2003年沙士教訓，疫情防控正在逐漸走向成功。

【新冠肺炎】衞生防護中心今無錄得新增個案 累計確診個案維持1037宗

【新冠肺炎】今再多15人出院 至今787名確診及疑似病人康復出院

衞生防護中心今公布沒有錄得新增確診個案，故取消下午的例行記者會交代疫情，這是本港自1月29日以來，首次連續兩日錄得「零確診」；醫管局發言人則指，截至昨午12時，過去24小時共有15名確診病人康復出院，當中包括第498宗58歲女病人，她是尖沙咀酒吧All Night Long職員，上月27日確診入院後，本月中情況一度危殆，及後好轉並於昨日出院，累計共787人出院。

曾任世界衞生組織助理總幹事的福田敬二接受日本《共同社》訪問時表示，疫情爆發之初，港人一開始已跟他人保持社交距離，即使未有像內地及歐美地區封城或禁止外出，但從本月12日起，新增個案連續多天保持單位數，甚至出現零確診。

他又指，港府在沙士後增加醫院負壓病房的容量，接收傳染病患者，加上有加強做病毒快速測試，至上月底每百萬人口中約1.2萬人接受檢測，他形容人均檢測數是世界最高水平，認為香港汲取2003年沙士教訓，疫情防控正在逐漸走向成功。

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另外，自疫情爆發以來，先後有52隻寵物，包括32隻狗、18隻貓和2隻倉鼠，須送到漁護署的動物居留所接受檢疫，其中2隻狗及1隻貓證實染病，最後一批寵物在本月19日完成檢疫後，已再沒有寵物留在動物居留所。漁護署署長梁肇輝表示，與港大進行測試後，初步結果相信寵物是由確診主人傳染，專家亦認為新冠病毒在其他哺乳類動物的傳染性低，代表傳染寵物機會低，呼籲市民毋須過分擔心。

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責任編輯：陳子謙